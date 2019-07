Colombia no manipuló computadoras

La Interpol afirmó hoy que las computadoras examinadas por sus expertos pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que no encontró evidencia de que el gobierno de ese país manipulara, modificara, borrara o agregara información a esos equipos.



''Estamos completamente seguros de que las evidencias, las computadoras vinieron de un campamento terrorista de las FARC... El señor Reyes esta ahora muerto, pero eran definitivamente sus computadoras, sus discos'', dijo en rueda de prensa en Bogotá, el director de Interpol, Ronald Noble.



Las computadoras eran de Raúl Reyes, uno de los siete jefes de las FARC, quien murió en el bombardeo del 1 de marzo al campamento guerrillero en territorio de Ecuador, cercano a la frontera.



''No hubo interferencia o alteración de cualquier dato, contenido en los archivos, por parte de cualquier autoridad colombiana tras el decomiso del 1 de marzo'', afirmó Noble.



Agregó que el informe de la policía internacional es público, pero la decisión de divulgar todos los documentos de los computadores de Reyes es de Bogotá.



El análisis se limitó a verificar si Colombia alteró o no los archivos, si manejó correctamente la evidencia, y no el contenido mismo de cada uno de los documentos.



El informe, de 39 páginas, colocaría mayor presión sobre Venezuela para explicar sobre los archivos que indican que su gobierno mantiene una estrecha relación con FARC.



El presidente venezolano Hugo Chávez mantiene que los documentos son falsos y constantemente se refiere a los ''supuestos computadores'' de Reyes.



La embajada de Venezuela en Washington emitió un comunicado después de la divulgación del informe de Interpol y aseguró que lo único que la policía internacional dijo era que ''los computadores supuestamente hallados por las fuerzas armadas colombianas, aparentemente no fueron alterados''.



''Otra naturaleza tiene el supuesto contenido de los mismos, el cual, sin previo pronunciamiento de la Interpol ha sido difundido, manipulado y convertido en propaganda por el gobierno colombiano, lanzando a través de personeros tanto de ese país como de Estados Unidos, las más temerarias e irresponsables acusaciones en contra del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela'', agregó el comunicado.



El gobierno colombiano dijo que no hará comentarios adicionales a lo dicho por Interpol.



El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Jorge Rodríguez, atacó a la Interpol señalando que se prestó para corroborar la ''mentira'' del gobierno colombiano. Agregó que el organismo policial internacional ''en modo alguno es independiente'' porque presentó el estudio acompañada de la policía colombiana.



''Es evidente que es otra trama más, otro pote de humo más para intentar maltratar al gobierno bolivariano de Venezuela y a su líder el presidente Chávez'', agregó.



La canciller de Ecuador, María Isabel Salvador, dijo que para su gobierno los documentos ''no tienen validez, no tiene validez jurídica, no tiene ninguna validez''.



De acuerdo a algunos de los documentos divulgados por Bogotá en marzo, altos funcionarios de Quito se reunieron con miembros de las FARC, discutiendo incluso colocar en la frontera militares ecuatorianos en la frontera que fueran simpatizantes a los rebeldes. Ecuador lo niega, pero admite su ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, sí se reunió con Reyes, en un local no revelado.



Noble dijo que ha expresado a Ecuador y Venezuela que está ''dispuesto a ir a allá a explicar qué hicimos y cómo lo hicimos... nunca fui invitado'', señaló.



El vocero del Departamento de Estado Sean McCormack expresó dijo que su gobierno ha recibido informes sobre el apoyo del gobierno venezolano a las FARC y que el panorama descrito en las versiones ''es inquietante, sumamente inquietante. Son acusaciones graves de que Venezuela está suministrando armas y apoyo a una organización terrorista''.



Los discos de los computadores contienen vasta información --610 gigabytes de datos incluyendo 7.989 direcciones de correo electrónico, 10.537 archivos de video y sonido, 22.481 páginas de internet, 37.872 documentos escritos y 210.888 imágenes, de acuerdo con Interpol.



Sólo 983 de los archivos estaban codificados.



Los tres computadores portátiles fueron encontrados dentro de maletines metálicos y fueron comprados en la Florida, dijo un funcionario colombiano quien habló en anonimato debido a la sensibilidad del tema.



Indicó que la mayoría de los archivos parece que le llegaban codificados a Reyes y que era su asistente ''Eliana'' quien los abría para el comandante rebelde. La mujer también murió en el bombardeo al campamento rebelde el 1 de marzo.