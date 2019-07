Califica el informe de Interpol como una "ridiculez"

El presidente venezolano Hugo Chávez calificó hoy como una ''ridiculez'' el informe de la Interpol sobre las computadoras confiscadas por Colombia a las FARC y dijo que no vale la pena ''perder tiempo'' con esa información.



''Tu crees que una ridiculez de tal tamaño merece que nosotros perdamos tiempo aquí'', dijo Chávez a una reportera al restarle importancia al estudio que Interpol reveló horas antes, que garantizó que Colombia no manipuló la información contenida en tres computadoras confiscadas en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



El gobernante calificó como un ''show'' la presentación del informe, y sostuvo que ''eso no lo cree nadie''.



''Sentí pena ajena por el pueblo de Colombia... asco por aquello. Qué vergüenza, qué falta de respeto por un pueblo'', señaló el mandatario durante una conferencia de prensa.



Chávez criticó al secretario general de Interpol Ronald Noble que presentó el informe, y lo llamó un ''policía indigno''.



''Vino a aplaudir a unos asesinos'', dijo el gobernante al referirse perpetrado en marzo por militares colombianos a un campamento clandestino de las FARC en territorio ecuatoriano donde murió uno de los jefes del grupo, Raúl Reyes. En esa operación fueron incautadas las computadoras con el material informático que Interpol evaluó.