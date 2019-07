Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

Campesinos de Paraguay piden renuncia del presidente Duarte

ASUNCIÓN/AP

Líderes de organizaciones campesinas, que se preparan para invadir plantaciones de soja en el norteño departamento de San Pedro, pidieron la renuncia del presidente Nicanor Duarte, porque “no quiere solucionar los problemas de la gente pobre”, según declaró el dirigente Luis Aguayo. Por su parte, Duarte admitió ayer jueves que “en el campo existe tensión, pero hasta el momento no se han concretado las ocupaciones anunciadas. Debemos sentarnos a dialogar, todos los involucrados como representantes campesinos, el gobierno, delegados del próximo Poder Ejecutivo y de los empresarios agrícolas”. Sin embargo, dirigentes de los labriegos mantenían su posición: “Duarte debe renunciar. Es una cobardía suya desentenderse de nuestros reclamos sólo porque Fernando Lugo (presidente electo) asumirá el poder el 15 de agosto”, se quejó Aguayo en un programa del Canal 4 de televisión.



Turbas linchan a supuestos ladrones en Guatemala

GUATEMALA/AP

Una turba linchó ayer jueves a uno de dos hombres a los se acusó de cometer robos en el mercado de una población, al oeste de Guatemala. El vocero de la Policía, Faustino Sánchez, informó a la AP que “uno de los hombres fue quemado por los pobladores y murió. El otro fue rescatado por la Policía y será llevado ante la justicia”. El incidente ocurrió en Sololá, una población mayoritariamente indígena, a unos 75 kilómetros al oeste de la capital. Los hombres habrían sido detenidos desde la mañana por los pobladores, quienes los acusaban de robar en un mercado de la localidad. Otro hombre fue linchado el miércoles en Chimaltenango, una localidad 40 kilómetros al oeste de la capital. Sus victimarios lo ataron a un vehículo y lo arrastraron por las calles de la población, y también lo golpearon porque lo acusaron de robar en una vivienda. La Policía lo trasladó a un hospital, en donde murió.



Tres muertos en tiroteo entre rivales políticos en Dominicana

SANTO DOMINGO/AP

Un tiroteo entre partidarios de dos candidatos rivales dejó tres muertos y tres heridos en el norte de República Dominicana, en donde el viernes habrá elecciones presidenciales. La Policía identificó cómo el ex diputado Antonio Fernández de 50 años; su guardaespaldas, Carlos Polanco, de 43, ambos militantes del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD); e Isidro Polanco, de 47, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); le dispararon a las víctimas del enfrentamiento ocurrido la noche del miércoles. El jefe de la Policía, mayor general Rafael Guzmán, dijo que aún no contaba con suficientes elementos para detallar lo sucedido, pero que “en las próximas horas”, esperaba contar con evidencias para someter ante la justicia a quienes parezcan responsables.



Ex coronel culpable de asesinato de cantautor chileno Víctor Jara

SANTIAGO DE CHILE/AP

Un coronel retirado del Ejército fue acusado de cometer el asesinato del cantautor Víctor Jara durante el golpe militar de 1973, según el dictamen de un juez que cerró el caso ayer jueves, 35 años después del hecho. El intérprete y director teatral fue detenido el 12 de septiembre de 1973, al día siguiente del golpe militar, y confinado junto a cientos de otros detenidos en el entonces Estadio de Chile, hoy rebautizado con el nombre del autor de populares canciones del folklore chileno. En ese lugar, según testigos que lo reconocieron, vieron cómo militares lo sometieron a torturas. Posteriormente desapareció del recinto, y su cuerpo mutilado y baleado fue encontrado en un suburbio obrero. El juez Juan Eduardo Fuentes cerró la causa, y acusó al coronel retirado, Víctor Manríquez, como el único autor del homicidio. Sin embargo, el abogado Nelson Caucoto, defensor de la familia del artista, anunció que apelará, por cuanto considera que hay otros militares implicados en el asesinato.



Europeos no reconocerán beligerancia a las FARC, dice Solana

BOGOTÁ /AP

La Unión Europea no reconocerá un estatus de beligerancia a las FARC, afirmó ayer jueves el alto representante europeo para Política Exterior, el español Javier Solana, quien llamó a las guerrillas a liberar a todos los rehenes en su poder. Solana llegó el miércoles tarde a Bogotá para una visita oficial en la jornada, y se reuniría con el presidente Álvaro Uribe al mediodía en el palacio de gobierno. Solana partiría después rumbo a Lima, para participar hoy viernes en la V Cumbre de América Latina y el Caribe con la Unión Europea (ALC-UE).



Terrorista suicida mata a 12 en el oeste de Afganistán

KABUL/AP

Un terrorista suicida vestido de mujer, que atacó a una patrulla de Policía en un mercado abarrotado ayer jueves en el oeste de Afganistán, asesinó por lo menos a 12 personas e hirió a otras 27, declararon agentes policiales. El hombre llevaba puesta una burka, el vestido tradicional afgano que cubre el cuerpo de la cabeza a los pies. Los agentes policiales trataron de detener al terrorista segundos antes de la explosión en el distrito de Dilaram, provincia de Fará, declaró el policía regional, Younus Rasoul. El gobernador de la provincia, Rohul Amin, señaló que el terrorista era una mujer. Pero los talibanes, que se adjudicaron el ataque, declararon que el detonador era un hombre llamado Mulah Khaled. "Cinco miembros de la Policía, incluyendo el jefe policial distrital y siete civiles, se encontraba entre las víctimas", declaró Amin. Otras 27 personas, incluyendo a 11 policías y 16 civiles, resultaron heridas. Rasoul dio un número de muertes mayor, indicando que 15 personas murieron y que 16 civiles estaban heridos. No fue posible confirmar las cifras exactas.