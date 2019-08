García pide en cumbre no fijarse en cosas pequeñas

Con una invocación a no fijarse en cosas pequeñas y superar el pesimismo sobre las posibilidades de la lucha contra la pobreza y el calentamiento global, el presidente Alan García inauguró el viernes la V Cumbre América Latina-Caribe y Unión Europea.



''Sabemos que no hay ley natural inevitable ni fuerza diabólica que nos pueda expulsar de la tierra y condenar al fracaso'', dijo el presidente anfitrión. ''Siempre la ciencia y tecnología, y la capacidad humana podrán más que los obstáculos que atentan contra la especie humana''.



A la cumbre asisten unos 40 jefes de gobierno y 20 más que actúan como sus representantes. Por América Latina están prácticamente todos los de grandes países, pero por Europa hay grandes ausencias, aun concurrieron los de España y Alemania.



Los presidentes sesionarán solamente un día, al final del cual emitirán la Declaración de Lima que ya fue cerrada en la víspera por los cancilleres. Pero los presidentes, que trabajarán en cuatro mesas, podrán formular planteamientos de último minuto.



Las mesas, según anunció García, son: Pobreza, Desigualdad e Inclusión; Desarrollo Sostenible; Cambio Climático y Energía. Los debates no serán públicos para evitar la difusión de eventuales momentos polémicos por las animosidades personales entre algunos de los participantes.



''Analistas y periodistas más allá de los adjetivos eventuales y los titulares de escándalo, lo que quieren es que esta cita alcance la madurez y fije las metas reales'', dijo García. ''Y creo que hay metas reales si añadimos a nuestro proyecto cosas concretas que vayan más allá de lo ritual y la buena intención''.



García y otros gobernantes dedicaron parte de sus declaraciones en la víspera precisamente a exhortar a los presentes a no perder tiempo en discusiones personales cargadas de adjetivos hirientes.



Los presidentes de Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia recibieron, al parecer, el mensaje y se han limitado a comentar solamente detalles generales de sus relaciones bilaterales y los temas de la cumbre: lucha contra la pobreza y cambio climático.



''Por eso es imperativo que en nuestras reuniones prime lo que nos une, nos vincule aquello en lo que estamos de acuerdo y dejemos de lado por el momento aquello que nos pone en desacuerdo frente a la responsabilidad histórica de hacer de verdad una unidad continental''.



García habló de la democracia, libertades, elecciones y prensa libre y dijo que los pueblos que eligieron a los gobernantes presentes esperaba ''planteamientos y metas más que declaraciones''.



Pidió mostrar ''la madurez de adoptar programas concretos en cuanto a alimentación, reforestación y reafirmaron de grandes principios de igualdad e inclusión''.



''Eso es lo que pensamos en nombre de la razón'', afirmó.