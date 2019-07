Cristina Fernández: Desigualdad es problema más grave de región

La presidenta argentina Cristina Fernández declaró hoy por la noche que la desigualdad en la distribución del ingreso ''es el problema más grave'' que la región encara para su desarrollo, y que energía y alimentos deben ser encarados como los pilares críticos para el futuro.



''Debemos investigar las causas y revertir la situación'', dijo Fernández al sintetizar el trabajo de la mesa sobre pobreza, desigualdad e inclusión social que presidió en la V Cumbre América Latina-Caribe y Unión Europea.



Dijo que América Latina tenía mucho de alimentos y recursos energéticos, pero necesitaría una ''vinculación armoniosa'' con la Unión Europea para agregar, a través de inversiones en tecnología, ''mucho valor a nuestros productos''.



''Nadie mejor que la Unión Europea sabe que la verdadera generación de riqueza no se da sólo a través de materias primas sino de valor agregado, que da trabajo y buenos salarios'', afirmó Fernández en la cumbre que congregó a unos 60 jefes de estado o sus representantes.



Indicó que se requiere un flujo sostenido de inversión en la educación y políticas ''absolutamente específicas'' para reducir la pobreza, como lo ha hecho Argentina con la desocupación, que de un 22% lo redujo al 7,5% en menos de cinco años.



''En nuestros países hay generaciones que no han visto a sus padres trabajar, lo que nos lleva a pensar en un abordaje totalmente diferente en la educación y capacitación de los recursos humanos'', dijo.



Fernández, quien participó por primera vez en una cumbre birregional con Europa, dijo que Dinamarca formuló propuestas interesantes sobre redistribución del ingreso y puso como ejemplo lo que ocurría en ese país, donde el 63% de la renta es redistribuida mediante la vía fiscal.



''Eso es algo que no vemos con frecuencia en nuestra región, donde la iniquidad se da precisamente en esa desigualdad'', dijo. ''En nuestra región todavía no se ha advertido que la igualdad de oportunidades es también generadora de riqueza''.