Chávez se disculpa de Merkel

LIMA / AFP



El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, reveló ayer viernes que le pidió perdón a la canciller alemana Angela Merkel por haberla insultado luego de que ella lo criticara hace una semana, al momento de tomarse en Lima la foto oficial de la V Cumbre Latinoamérica-Europa.



“Cristina (Kichner, presidenta argentina) estaba allí, le di un beso a ella y a la canciller alemana, a quien le dije que si fui duro perdóname, aquí está mi mano’”, reveló el mandatario venezolano en declaraciones a periodistas de delegaciones oficiales, citadas por la agencia peruana Andina.



“No he venido a pelear aquí. Me dio mucho gusto darle la mano a la canciller alemana, nos dimos un beso”, reiteró un expresivo Chávez.



“Ella dijo algo por allá y yo le respondí”, detalló el mandatario, al revelar sobre el contenido de la conversación que sostuvo con la canciller alemana, quien no habla español.



A pesar de las barreras lingüísticas, Chávez aseguró que Merkel lo invitó a visitar Alemania, ofrecimiento que dijo haber aceptado, según informa la agencia Andina.