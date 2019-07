Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

Demandan a migración de EU por violar ley con gran redada

DES MOINES, IOWA / AP

La mayor redada jamás efectuada en la nación para detectar inmigrantes ilegales, que produjo casi 400 arrestos esta semana, violó los derechos constitucionales de los trabajadores de una planta empacadora de carne, sostiene una demanda federal. La demanda acusa al gobierno de detención arbitraria e indefinida. Busca impedir que el gobierno traslade a los trabajadores arrestados fuera del estado a medida que sus casos son procesados por el sistema. Un vocero de la Secretaría de Justicia dijo que no podía comentar sobre la demanda interpuesta el jueves en nombre de 147 de los trabajadores detenidos el lunes en una planta de Agriprocessors Inc.



Productores rurales dicen no creer en gobierno argentino

BUENOS AIRES / AP

Uno de los líderes de las entidades rurales argentinas, que resolvieron prolongar la huelga en rechazo al aumento en los derechos a la exportación de granos, aseguró ayer viernes que es “nula’’ la credibilidad en el gobierno pese a la invitación al diálogo que hizo la presidenta Cristina Fernández. “Nuestra credibilidad (en el gobierno) es nula en este momento. Si realmente hay una voluntad para solucionar esto, que nosotros sí tenemos, negociemos ya’’, dijo el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcatti, a Radio 10.



Exigen rescate por cubano-estadounidense secuestrado en Panamá

PANAMÁ / AP

Los secuestradores de un empresario y activista anticastrista plagiado el cuatro de abril en esta capital han exigido rescate a su familia, informó ayer viernes el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante. El funcionario dijo en una conferencia con corresponsales extranjeros que una de las ex esposas del empresario cubano-estadounidense Cecilio Padrón declaró ante un fiscal panameño que los captores pidieron dinero mediante una llamada telefónica realizada a uno de los hijos del extranjero. Delgado Diamante dijo que no se tenía informes sobre la identidad de los secuestradores y que no había “evidencias’’ ni estaba en el expediente que detrás del crimen estén involucrados miembros de las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Nueve muertos en robo bancario en Filipinas

MANILA, FILIPINAS / AP

Siete empleados bancarios, un cliente y un guardia de seguridad fueron alineados y muertos a tiros en la nuca ayer viernes en uno de los robos bancarios más sangrientos en las Filipinas, dijo la Policía. Otro empleado estaba en condición crítica en un hospital. Las víctimas fueron halladas en el piso de una sucursal de la Corporación Bancaria Comercial Rizal en la ciudad de Cabuyao, en la provincia de Laguna, al sur de Manila, después que la sucursal no abrió a su horario regular de las 9 de la mañana y los clientes alertaron a las autoridades, dijo el superintendente Ricardo Padilla.



Seis policías muertos por atentado en Sri Lanka

COLOMBO / AP

Una explosión que habría sido causada por rebeldes tamiles dejó al menos seis policías muertos y 50 heridos, entre ellos civiles, en la capital, dijeron ayer viernes fuentes militares. El vocero militar, general de brigada Udaya Nanayakkara, dijo que un atacante suicida en una motocicleta hizo estallar la bomba al pasar junto a un autobús que transportaba policías por una transitada calle de Colombo. El sujeto embistió el transporte, dijo el vocero, que culpó de ello a rebeldes tamiles. Agregó que la detonación dejó seis policías muertos y 50 heridos, entre ellos civiles en ambos lados de la calle.



Sitios turísticos en EU resienten falta de trabajadores extranjeros

CHEYENNE, WYOMING / AP

La escasez de personal en los tres hoteles que Ted Blair tiene cerca del Parque Nacional de Yellowstone es tan aguda que el propio Blair podría terminar atendiendo mesas y haciendo camas. A menos de un mes del inicio de la temporada alta de verano, Blair y los demás propietarios de hoteles se afanan por encontrar personal porque no han podido llenar todas las plazas debido a las restricciones en la concesión de visas para trabajadores temporales extranjeros. “Vamos a seguir funcionando, incluso, si los gerentes tienen que hacer las camas’’, afirmó Blair. La escasez de personal es tan severa que algunos hoteles de las Montañas Rocosas han contratado firmas para que les consigan empleados e intentan atraer estudiantes extranjeros. Otros contemplan la posibilidad de cerrar sus operaciones.



Empresarios preocupados por situación Venezuela-Colombia

CARACAS / AP

El sector empresarial expresó preocupación por las repercusiones que podrían tener las declaraciones del presidente Hugo Chávez de que someterá a “profunda revisión’’ las relaciones políticas y económicas entre Venezuela y Colombia. El presidente de la federación de cámaras de empresas del estado fronterizo del Táchira, José Rozo, dijo el viernes a la AP que los empresarios se mantendrán “alertas’’ ante el riesgo de que se repita una situación similar a la de marzo, cuando el intercambio comercial se paralizó por casi una semana a consecuencia de una crisis diplomática. El mandatario hizo el anuncio de revisión el jueves, horas después que la Interpol difundió un estudio que descartó la manipulación de los archivos que estaban en unas computadoras que le fueron decomisadas a las FARC. Algunos de los documentos incautados señalan la existe de vínculos entre Chávez y el grupo rebelde.