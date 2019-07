Al-Qaida continuará guerra hasta la “liberación de Palestina”

EL CAIRO / AP



El líder de al-Qaida, Osama bin Laden, dijo en un nuevo mensaje transmitido el viernes, que la organización terrorista continuará la Guerra Santa contra Israel y sus aliados, hasta la liberación de Palestina.



El tercer mensaje del líder terrorista en lo que va del año, se difunde en momentos en que el presidente estadounidense George W. Bush concluye su visita a Israel, con motivo de la conmemoración del 60to aniversario del Estado judío.



“Hace 60 años, el Estado israelí no existía. En cambio fue establecido en la tierra de Palestina violada por la fuerza”, dijo bin Laden. “Los israelíes son los invasores ocupantes a quienes deberíamos combatir”.



Bin Laden dijo que la lucha por la causa palestina constituye el factor más importante que empuja la guerra de al-Qaida con Occidente, y que llevó a 19 islamistas a ejecutar los ataques suicidas contra Estados Unidos el 11 de septiembre.



“A las naciones occidentales... este es un discurso para entender la principal razón de la guerra entre nuestra civilización y vuestras civilizaciones. Me refiero a la causa palestina”, destacó bin Laden en un mensaje de casi 10 minutos.



“La causa palestina es el principal asunto para mi nación (islámica). Fue un elemento importante en motivarme desde un principio, y a los otros 19 con una gran razón para combatir por los sujetos a la injusticia y a los oprimidos”, agregó bin Laden.



La autenticidad del mensaje no pudo ser comprobada, pero fue colocada en un sitio de internet que al-Qaida usa por lo general. La voz semeja a otras grabaciones de bin Laden.



IntelCenter, un grupo estadounidense que sigue de cerca el tráfico de mensajes de al-Qaida, dijo que el mensaje de audio, acompañado de una foto de bin Laden con una túnica blanca y un turbante, en la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén, no está claro cuándo fue emitido.