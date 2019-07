Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

Tren descarrila y derrama ácido en Luisiana

LAFAYETTE, Luisiana, EU. / AP

Seis vagones de un tren de carga se descarrilaron el sábado por la mañana, incluido uno del que comenzó a derramarse ácido clorhídrico, lo que obligó a desalojar a miles de personas de sus viviendas y negocios, en un radio de 1.6 kilómetro (una milla) alrededor del accidente.



El ácido derramado emitió una nube tóxica sobre la zona, y al menos cinco personas, incluidos dos trabajadores ferroviarios, fueron llevadas al hospital tras sufrir irritación en la piel y en los ojos, informó el teniente Craig Stansbury, alguacil de la parroquia (condado) de Lafayette.



El funcionario del servicio de ambulancias, Clay Henry, dijo que 20 residentes que permanecían en cama en el asilo de Our Lady of the Oaks fueron llevados a un hospital.



La Policía fue de puerta en puerta notificando a los habitantes sobre la evacuación obligatoria, en una zona con una población estimada en 3,500 personas.



El ácido clorhídrico puede causar problemas respiratorios e irritación en la piel y las mucosas, de acuerdo con Joe Faust, portavoz de BNSF Railway, con sede en Texas, que operaba el tren involucrado en el accidente.



Hombre con fusil hiere a tres fuera de iglesia

LOS ÁNGELES / AP

Un hombre armado con un fusil semiautomático abrió fuego el sábado contra los asistentes a un festival fuera de una iglesia en el sur de California, hiriendo a tres personas, una de ellas de gravedad, informó la Policía.



Los disparos comenzaron poco antes de las 11, afuera de la Iglesia Católica de San Juan Bautista de La Salle, en Granada Hills, precisó la agente Norma Eisenman. Los asistentes detuvieron al hombre hasta que la Policía lo tomó bajo su custodia, agregó la fuente. “Él fue detenido por una policía fuera de servicio de Burbano”, y ahora está detenido por la Policía de Los Ángeles, dijo.



El hombre armado hirió a tres personas, incluso una mujer que recibió un tiro en un codo, añadió Eisenman. Dos personas fueron trasladadas a un hospital, donde se encuentran en condición estable. Una más estaba en condición crítica, agregó.



Muere policía que custodiaba a canciller de Bolivia

LIMA / AP

Una policía peruana que formaba parte de la seguridad del canciller boliviano, David Choquehuanca, murió el sábado al estrellarse con su motocicleta contra un automóvil, y luego ser arrollada por un minibús.



La agente fue identificada como Lady Rosario Anaya Gómez, de 22 años, dijo la Policía Nacional del Perú. La uniformada estaba designada a la custodia de Choquehuanca y otros asistentes a la Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, realizada en Lima.



La Policía dijo que Anaya Gómez era miembra del grupo encargado de abrir calle para el movimiento de la comitiva de Choquehuanca, cuando chocó contra un automóvil que “se detuvo intempestivamente en el carril izquierdo” de una avenida limeña.



Lula destaca crecimiento económico de Perú y Brasil

LIMA / AP

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, destacó el sábado el importante crecimiento económico que ha tenido su país y Perú en los últimos años, y propuso impulsar la relación binacional mediante la generación de biocombustibles.



“Perú y Brasil recientemente recibieron el grado de inversión, un reconocimiento internacional de que estamos en el camino correcto. Adoptamos la estrategia de acelerar el crecimiento; crecimiento de políticas sociales, capaces de distribuir ingresos y de generar inclusión sin renunciar a una conducta macroeconómica prudente y responsable”, expresó Lula.



El mandatario brasileño arribó a Lima para participar en la V Cumbre de América Latina-Caribe y Unión Europea, pero el sábado inauguró un seminario empresarial, en donde indicó que el comercio entre Perú y Brasil se ha cuadriplicado en los últimos cinco años.



“En los últimos cinco años nuestro comercio bilateral (se) cuadruplicó. El año pasado alcanzamos un récord más: 2,700 millones de dólares. En ese periodo nuestras exportaciones (a Perú) aumentaron 276% y nuestras importaciones crecieron 362%”, detalló.



Gobierno libanés reta a Jezbolá a una solución pacífica

BEIRUT / AP

El gobierno libanés exigió el sábado, en una reunión de alto nivel con los líderes de Jezbolá en Qatar, que se llegue a una solución de la crisis política de 18 meses, y también se aborde el asunto de las armas de la milicia islámica.



Por su parte, Jezbolá insistió que el arsenal del grupo no debería ser tocado, según informaron los medios libaneses en el primer día de negociaciones en Doha, la capital de Katar.



La reunión de las facciones libanesas con el objeto de formar un gobierno de unidad nacional y de elegir a un presidente, fue acordada a través de la mediación de la Liga Árabe, a fin de que se ponga fin a las peores acciones de violencia en el Líbano desde la guerra civil entre 1975 y 1990.



Después de la mediación árabe, las partes beligerantes viajaron el viernes a Qatar, luego de acordar que las negociaciones llevarían a la elección de un candidato de compromiso, el comandante general del Ejército, Michel Suleiman, como presidente libanés.



OEA avala comicios en Dominicana

SANTO DOMINGO / AP

Tras la virtual reelección del presidente Leonel Fernández, la misión de observadores de la OEA avaló la transparencia de los comicios, pero denunció que en la campaña se usaron fondos públicos para favorecer al candidato oficial.



José Octavio Bordón, Jefe de la delegación que estuvo observando el proceso desde marzo, caracterizó la práctica de desviar recursos estatales con fines electorales como “una tradición de la región”.