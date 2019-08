Colombia niega incursión militar a Venezuela

BOGOTÁ / AP



El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, afirmó el domingo que no hubo ninguna incursión de militares colombianos a Venezuela, como denunció la víspera el gobierno de Caracas en una nota de protesta.



‘’No estaban haciendo nada (los militares colombianos), ya averigüé, no hubo ninguna incursión; es más, en ese lugar hay un río muy caudaloso y es prácticamente imposible que haya sucedido lo que dicen que sucedió’’, dijo el ministro en declaraciones a radio Caracol.



El sábado, la cancillería de Venezuela divulgó una nota de protesta presentada al gobierno colombiano por ‘’la incursión ilegal de tropas del Ejército colombiano en territorio venezolano, ocurrida el día 16 de mayo en el sector Los Bancos, del municipio Páez, del estado Apure’’, una región fronteriza.



De acuerdo con Venezuela, interceptaron el viernes a una patrulla de 60 miembros del Ejército colombiano al mando de un subteniente, y que había penetrado unos 800 metros ‘’dentro del territorio venezolano’’.



Tras la identificación de la patrulla, fue obligada a abandonar ‘’inmediatamente’’ el territorio venezolano, según la nota divulgada por la cancillería de ese país, que calificó el incidente como una ‘’provocación’’. Santos dijo que el comandante general de las fuerzas militares, general Freddy Padilla, investigó el caso y que no hubo tal incursión.



Pero en Caracas, el ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, aseguró que ‘’tenemos material gráfico, fotos... que demuestran la incursión militar a nuestro territorio’’. ‘’Parece que el ministro Santos no está bien informado o se hace el que no sabe’’, declaró Izarra a la televisora oficial Venezolana de Televisión.



Tras enterarse el sábado de la nota venezolana, el presidente Álvaro Uribe dijo que si era cierta la incursión, se disculparía con Venezuela, y que si resultaba falso, darían igualmente explicaciones.





Canciller colombiano descarta incursión

Entre tanto, según la AFP, el canciller colombiano, Fernando Araújo, descartó que haya habido tal incursión, señalando que el gobierno de Venezuela no ha presentado a su par colombiano una nota oficial de protesta por la supuesta incursión de una patrulla militar colombiana a su territorio

“Yo conozco la nota de protesta a través de los medios de prensa. Cuando la reciba la contestaremos formalmente, pero por lo pronto lo que puedo decir es que el informe que tengo de las Fuerzas Militares es que los soldados colombianos nunca atravesaron el río Arauca”, señaló a periodistas.



Sin embargo, el ministro de Comunicación venezolano, Andrés Izarra, rechazó este domingo la posición del Ministerio de Defensa de Colombia, que negó la incursión de tropas colombianas en Venezuela, y aseguró que Caracas presentará pruebas de la presencia militar extranjera en su territorio.



“Tenemos material gráfico, fotos y otros materiales que van a ser presentados a la opinión pública, que demuestran la incursión de este grupo de militares colombianos en nuestro territorio”, dijo Izarra a la televisora estatal VTV.