Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

18 Mayo 2008 |

5:50 p.m. |

Abbas furioso con Bush por discurso en Israel

SHARM EL-SHEIK, Egipto / AP

El presidente palestino Mahmud Abbas dijo el domingo que estaba enfurecido por recientes declaraciones del presidente estadounidense George W. Bush en el Parlamento israelí, que han sido consideradas en el mundo árabe como parciales al estado de Israel.



Abbas dijo que le expresó su decepción a Bush cuando ambos se reunieron en el Foro Económico Mundial sobre Medio Oriente, una reunión de unos 1,500 estrategas políticos y líderes empresariales en el balneario egipcio de Sharm El-Sheik.



El discurso de Bush el jueves por el aniversario 60 de Israel causó una ola de protestas en la prensa árabe. “En principio, el discurso de Bush en el Knesset nos enfurece y no estamos felices’’, dijo Abbas a reporteros el domingo en las afueras de la conferencia.



“Ésta es nuestra posición y tenemos muchas declaraciones (acerca del discurso) y yo franca, clara y transparentemente le pedí que la posición estadounidense sea equilibrada’’, dijo Abbas. El líder de le Autoridad Palestina cenó con Bush el sábado por la noche, pero no estaba claro cuando habló con él sobre su discurso.



Merkel llama a hacer justicia a víctimas colombianas

BOGOTÁ / AP

La canciller de Alemania Angela Merkel afirmó al culminar una visita oficial a Colombia el domingo, que aunque sea difícil resarcir a las víctimas del conflicto armado colombiano, debe ofrecérseles al menos un poco de justicia.



La reparación total para aquellas personas que perdieron parientes a manos de bandas paramilitares, por ejemplo, es difícil, debido a que se produjo la pérdida de un familiar, “pero también sabemos que es importante devolver a esas personas (sobrevivientes), que han sufrido tanto, algo de justicia, por lo menos’’ al conocer la verdad de lo ocurrido, dijo Merkel al hablar ante periodistas en la sede de la Fiscalía General colombiana.



Los datos ofrecidos a la delegación alemana por el fiscal general Mario Iguarán durante una reunión bilateral, “nos ha convencido una vez más de que queremos ayudarles para lograr algo de justicia para los que han sufrido tanto’’, añadió la canciller.



Esa ayuda alemana será principalmente para la unidad de la Fiscalía que investiga crímenes atroces cometidos por bandas paramilitares, señaladas por el Ministerio Público de al menos 10,000 asesinatos en la última década.



Chile protesta por acusaciones de Hugo Chávez

SANTIAGO DE CHILE / AP

Chile presentó una nota de protesta al gobierno de Venezuela por las declaraciones del presidente Hugo Chávez, quien vinculó al jefe de la policía de investigaciones Arturo Herrera con violaciones a los derechos humanos.



La protesta le fue entregada a la embajadora venezolana María Lourdes Urbaneja en la Cancillería chilena. Chávez acusó a Herrera, quien es presidente interino de Interpol, al cuestionar un informe de ese organismo internacional que certificó que las autoridades colombianas no manipularon la información contenida en tres computadoras que dicen haber encontrado en un campamento de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Según Chávez, Herrera habría ordenado modificar un informe policial que inculpó al general retirado Ricardo Trincado en la exhumación ilegal de los cadáveres de 26 ejecutados políticos y de haberlos lanzado al mar para ocultar los crímenes de la dictadura del general Augusto Pinochet.



El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet salió al día siguiente en defensa de Herrera, quien personalmente declaró el viernes: “Niego total y absolutamente cualquier participación en transgresiones a los derechos humanos’’.



Narcos asesinan a hombre en frontera Bolivia-Brasil

LA PAZ / AP

Una persona murió acribillada a tiros en una pequeña ciudad fronteriza con Brasil en una guerra entre narcotraficantes bolivianos, brasileños y peruanos que ha cobrado otras diez vidas en lo que va del año, informó la policía.



El hombre, cuya identidad no se proporcionó, fue “ajusticiado’’ el sábado en una plaza céntrica de la ciudad amazónica de Cobija, a 600 kilómetros al norte de esta capital, “presumiblemente por brasileños’’ que después se dieron a la fuga, declaró el domingo el comandante de la Policía de esa localidad, coronel Oscar Nina.



Nina dijo a radio Panamericana que Cobija vive el terror de bandas “criminales de brasileños, peruanos y bolivianos que tratan de imponer su hegemonía en el comercio de cocaína’’.



Cobija, de unos 25,000 habitantes, es capital del departamento amazónico de Pando, y en el último tiempo se ha convertido en un paso de la cocaína boliviana y peruana hacia Brasil. La ciudad es vecina de Brasilea en el estado brasileño de Acre, y se halla a cien kilómetros de la frontera peruana.



Doce muertos por ataques racistas en Sudáfrica

JOHANNESBURGO, Sudáfrica / AFP

Una ola de violencia contra los inmigrantes causó al menos doce muertos desde el viernes en Johannesburgo, la capital económica de Sudáfrica, informó este domingo la policía de ese país.



“Desde el viernes hasta hoy, doce personas murieron”, declaró a la AFP un responsable de la policía, Govindsamy Mariemuthoo, al ser interrogado sobre la ola de violencia que empezó el domingo pasado y que se intensificó este fin de semana.



“Ha habido cientos de detenciones”, añadió, precisando que la violencia del domingo ocurrió principalmente en el centro de la ciudad y en los barrios del este.



La Policía “utilizó balas de goma” para dispersar a los grupos que querían atacar a los extranjeros, y “por ahora, la calma ha vuelto”, indicó.