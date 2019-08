Detienen a un mexicano que asegura estuvo en campamento de las FARC

Policías migratorios de Costa Rica detuvieron hoy a un mexicano que asegura estuvo en el campamento de las FARC en Ecuador atacado por Colombia y que ingresó a territorio costarricense de manera ilegal, informó una autoridad migratoria de ese país en entrevista con una radio mexicana.



"Lo tenemos en el centro de aprehensión para inmigrantes. Estamos esperando deportarlo, el jueves o viernes, a la Ciudad de México", dijo a la emisora W Radio vía telefónica desde Costa Rica Francisco Castain, jefe de la policía de migración al identificar al mexicano como Glen Christopher Cerda, de 25 años de edad.



El joven, que dijo ser estudiante universitario y profesor de ajedrez, fue detenido debido a carecer de documentos migratorios que autorizaran su estancia en Costa Rica.



El funcionario explicó que el joven narró que estuvo en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano bombardeado por el Ejército colombiano el 1 de marzo, ataque en el que murieron 25 personas, incluidos el jefe rebelde Raúl Reyes y cuatro mexicanos.



"Él manifiesta que estuvo no sólo en ese (campamento) sino en otros campamentos tanto de las FARC como del movimiento bolivariano que encabeza el señor (presidente venezolano) Hugo Chávez", indicó Castain.



Cerda, quien habría estado en otras ocasiones de tránsito por Costa Rica para participar en "campamentos bolivarianos", explicó que es miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos del estado mexicano de Oaxaca (APPO), colectivo social que en 2006 protagonizó protestas con tintes de rebelión social.



Castain explicó que funcionarios de la embajada de México y representantes de la Procuraduría General mexicana (PGR) acudirían a entrevistar a Cerda, quien no se descarta pueda también ser llamado a declarar en Costa Rica en torno a las FARC.



"Una comisión legislativa está viendo unos asuntos de las FARC y ahí se va a determinar si se requiere o no" al mexicano, añadió Castain.



Otra mexicana, Lucía Morett, resultó herida en el ataque al campamento y actualmente se encuentra en Nicaragua, país que le ha brindado asilo humanitario.