Buscan impulsar cambio de identidad a testigos protegidos en Guatemala

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, busca impulsar en el país el cambio de identidad para personas que se conviertan en testigos protegidos de los procesos penales o investigaciones de dicho ente, informaron este lunes medios locales.



De acuerdo con el titular de la Cicig, el jurista español Carlos Castresana, esta medida es "imprescindible" para evitar que alguna de estas personas sea asesinada en el transcurso de un proceso por venganza o para impedir que declaren en un tribunal.



En ese sentido, la Cicig les proporcionaría una nueva identidad a los testigos, aparte de darles una nueva vida fuera de Guatemala para evitar que sean localizados.



La información proporcionada establece que los países con los que se podría llegar a acuerdos para esos testigos son Estados Unidos, Canadá, Suiza, Noruega y los de la Unión Europea, aunque Castresana sostuvo a los medios guatemaltecos que, de momento, el único acuerdo que ya está plenamente afinado es con España.



Ante la necesidad de buscar lugares en los que el idioma y el clima no difieran mucho del guatemalteco, el titular de la Cicig no descarta que se llegue a convenios con países latinoamericanos como Chile, Argentina o Brasil.



"En este tipo de programas usualmente los países receptores se comprometen a buscar un trabajo al testigo y un lugar de residencia para éste y su familia", detalló Castresana al matutino Prensa Libre.



Actualmente, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Guatemala, un total de 342 personas están bajo el resguardo del Programa de Protección a Testigos del Ministerio Público, el que no está acorde a la importancia de los casos que se conocen en este país centroamericano.