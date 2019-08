Jefa rebelde niega haber asesinado a padre de Uribe

Karina, una guerrillera desertora que comandó el frente 47 de las FARC, negó el lunes haber participado en el asesinato del padre del presidente colombiano Alvaro Uribe.



''Yo no tengo mis manos manchadas en ese hecho'' dijo la guerrillera. ''No conozco ni nunca supe quien fue el que asesinó el padre del presidente'', agregó.



NellyAvila Moreno, verdadero nombre de alias ''Karina'', según la Fiscalía, se entregó el domingo a las autoridades, quienes la calificaron de ser una guerrillera ''sanguinaria'' que tuvo a su mando hasta a 300 rebeldes y a quien se vincula con el asesinato en 1983 de Alberto Uribe Sierra, el padre del presidente.



''Esa versión circula... viene circulando desde hace mucho tiempo'', expresó el ministro de Defensa Juan Manuel Santos respecto a la relación que Karina tuvo en el crimen de Uribe, sin embargo, de momento dijo no tener más elementos de juicio.



La guerrillera rechazó la reputación de ser sanguinaria que le atribuyeron al ser presentada por el jefe del Ejército, general Mario Montoya, en una rueda de prensa en la que aseguró que ''las FARC sí están diezmadas''.



El frente que comandó la guerrillera llegó a contar con hasta 300 rebeldes y tenía como campo de acción los departamentos de Antioquia, de donde es oriundo el presidente y donde su familia tiene propiedades, Chocó y Caldas, en las regiones montañosas al norte y oeste de Bogotá, pero Karina dijo que en la actualidad tenía ''menos de 50 hombres''.



Indicó que desde hace dos años no tuvo comunicación con ninguno de los siete integrantes del secretariado de las FARC, órgano que dirige las acciones de esa organización.



Dijo que desertó ''por la presión del ejército'' que había cercado a su comando y admitió haberse sentido asustada al enterarse en marzo del asesinato de Iván Ríos, uno de los comandantes miembros del secretariado, a manos de un guardaespaldas que le cortó la mano y la entregó a las autoridades, que después le pagaron una recompensa.



''Es una situación difícil, tienes un montón de combatientes a tu lado pero no sabes qué están pensando. Algunos pensarán en su situación económica'', expresó.



La desertora dijo que militó 24 años en las FARC.



Karina precisó que aún no ha dialogado con las autoridades sobre su situación jurídica, pero en la fiscalía tiene expedientes abiertos por secuestros, asesinatos y masacres.



La guerrillera podría someterse a la Ley de Justicia y Paz que la beneficiaría con una condena de hasta ocho años, si confiesa todas las acciones en las que participó en la insurgencia, entre otras condiciones.



La guerrillera dijo que dentro de las FARC, al presidente venezolano ''Hugo Chávez lo admiramos por su forma de ser'', pero dijo no tener ninguna información sobre que les dotara armas o capacitación a la guerrilla.



Las autoridades de Bogotá mostraron recientemente documentos supuestamente de las FARC, según los cuales, Chávez tendría relaciones con esa guerrilla. Interpol certificó que el gobierno de Colombia no manipuló esos documentos recuperados de tres computadoras portátiles que pertenecieron a las FARC.



Junto a Karina apareció en la rueda de prensa su pareja, que se entregó con ella, identificado como ''Michín''.



Moreno negó haber participado en varios ataques guerrilleros por los que los periodistas le preguntaron y dijo que le atribuyen cosas en las cuales no tuvo que ver.



Dijo que la inteligencia militar perseguía desde hace cuatro años a su hija y eso incidió en su decisión de desertar, una acción que ''dentro de las FARC se considera como una traición'', pero llamó a sus ex compañeros a dejar las armas.