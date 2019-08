Miles inclinan cabeza, alzan puños y gritan: ¡Viva China!

China paralizó sus actividades y guardó silencio ayer lunes en recuerdo de las decenas de miles de víctimas del sismo que se ha convertido en el peor desastre ocurrido en el país en una generación.



En la plaza Tiananmen de Beijing, miles de personas inclinaron sus cabezas y luego comenzaron a gritar: “¡Viva China!’’, mientras alzaban sus puños.



Durante los tres días de luto ordenados por el gobierno, las banderas ondearán a media asta y se suspenderán los eventos de entretenimiento, en una muestra sin precedentes de simpatía de las autoridades, en un nivel normalmente reservado para los dirigentes muertos.



El relevo de la antorcha olímpica, un poderoso símbolo de orgullo nacional en la cuenta regresiva antes de los juegos en Beijing, programados para agosto, fue suspendido.



La cifra confirmada de muertos del terremoto del 12 de mayo se elevó a 34,073, informó el lunes el Consejo de Estado, el gabinete ministerial de China. Otras 9,500 continúan enterradas entre los escombros de viviendas y edificios en Sichuan, y más de 29,000 figuran como desaparecidas, de acuerdo con la agencia noticiosa oficial Xinhua.



Pérdidas incalculables



Las autoridades dijeron que la cifra de muertos podría superar los 50 mil, en tanto hay unos 245,000 heridos. Las pérdidas sufridas por empresas a raíz del sismo superan los 9,500 millones de dólares, dijo el viceministro de industria Xi Guohua.



En la zona de desastre, más de 200 trabajadores de un grupo de asistencia quedaron enterrados bajo el lodo en los últimos tres días, a raíz de avalanchas, mientras reparaban caminos en Sichuan, dijo Xinhua.



Un funcionario confirmó que las avalanchas habían causado algunas muertes, pero no ofreció detalles. “La cifra total de muertos aún no ha sido recopilada’’, dijo un funcionario del Departamento de Comunicaciones de Sichuan que sólo se identificó por su apellido, Shi.



Un temblor de magnitud 5.4 destruyó ayer lunes en la tarde el único camino que comunica a Qingchuan, una población cercana al epicentro del sismo, y se realizan reparaciones, informó Xinhua. No se informó inicialmente de víctimas por el nuevo temblor.



Más avalanchas fueron previstas por el Observatorio Meteorológico Central, con fuertes lluvias esperadas esta semana en algunas áreas cercanas al epicentro.



Mientras 1,300 millones de personas detenían sus actividades de las 2:28 de la tarde (0628 GMT), exactamente a una semana del sismo de magnitud 7.9 que sacudió el centro de China, las sirenas de ataque aéreo y las bocinas de los autobuses resonaron en memoria de los que se estima totalizarán los 50,000 muertos. Los equipos de rescate suspendieron brevemente sus labores en el área de desastre.



La búsqueda de supervivientes se tornó aún más triste, a pesar de los increíbles informes acerca de sobrevivientes entre las miles de personas sepultadas. Dos mujeres fueron rescatadas el lunes luego de haber sido atrapadas en los restos de un edificio derrumbado en una mina carbonera en la provincia de Sichuan, dijo la agencia oficial de noticias Xinhua.