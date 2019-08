Polémica elección de países para integrar Consejo de Derechos Humanos de ONU

La elección de 15 países para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de ONU, prevista para el miércoles, viene acompañada de nuevas polémicas, con algunas ONG haciendo campaña contra candidatos a los que consideran indignos de integrarlo, como Sri Lanka; o "dudosos", como Brasil.



La votación se desarrollará en la Asamblea General de ONU, en la que participan los 192 estados miembros. Para ser elegido, un país debe obtener la mayoría absoluta de 97 votos.



El Consejo de Derechos Humanos, con sede Ginebra, tiene 47 miembros. Creado en 2006, reemplazó a la antigua Comisión de Derechos Humanos, desacreditada por sus reglas laxas que permitían a países con pobre balance en la materia ocupar un sillón y sustraerse de todo examen.



Estados Unidos -gran financista de la Comisión- no aprobó la creación del Consejo alegando que sus reglas no garantizarían su eficacia, y se rehúsa a integrarlo.



De hecho, dos años después, el balance del nuevo órgano es también muy crítico. Se le reprocha por no actuar en los casos de países conocidos por sus violaciones de derechos humanos como Sudán en el conflicto de Darfur, tras consagrarse mucho tiempo a criticar a Israel por su tratamiento a los palestinos en Gaza.



Este año, sólo 19 países compiten por los 15 asientos en disputa, repartidos por zonas geográficas. Esto ilustra la debilidad del sistema. Además, los detractores afirman que una concurrencia insuficiente no permite seleccionar a países calificados.



De hecho, la selección es inexistente para los grupos de Africa y América latina, donde el número de candidatos coincide con el número de asientos en disputa: cuatro africanos (Burkina Faso, Gabón, Ghana, Zambia) y tres latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile).



Mientras, España, Francia y Gran Bretaña compiten por los dos sitios correspondientes al grupo "Europa Occidental y otros".



Por Europa del Este, también tres países (Ucrania, Serbia y Eslovaquia) se disputan dos asientos.



Para los cuatro asientos vacantes en Asia, hay seis candidatos: Japón, Corea del Sur, Pakistán, Sri Lanka, Bahrein y Timor.



Según el reglamento del Consejo, cada candidato debe ser evaluado según los criterios de derechos políticos y de libertades públicas y de prensa, así como por su actitud en la ONU en materia de promoción de los derechos humanos.



Dos ONG --UN Watch y Freedom House-- realizaron esta evaluación. Según ellas, Bahrein, Pakistán, Sri Lanka, Gabon y Zambia "no están calificados", mientras que otros tres países son juzgados "dudosos": Brasil, Burkina Faso y Timor Oriental.



Los otros 11, en cambio, son considerados como "bien calificados" para ingresar o permanecer en el Consejo.