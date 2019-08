Llegan 20 cubanos a Honduras

Tras viajar once días en una frágil embarcación, 20 cubanos arribaron sin documentos a la costa atlántica de Honduras con la intención de irse después a Estados Unidos.



''Todo lo planificamos durante un año, nada fue al azar'', dijo a la televisión local el líder del grupo, Joel González. ''Ya no soportamos la situación política y económica en Cuba''.



Informó que salieron de Camagüey el 8 de mayo en una balsa de fibra de vidrio con un motor fuera de borda. ''El viento y la marea nos trajo a este país'', añadió.



Los isleños llegaron el lunes a Tela, principal balneario hondureño sobre el Atlántico, a unos 300 kilómetros al norte de Tegucigalpa.



''Les gestionamos un permiso provisional para residir 30 días en Honduras'', declaró a la AP el representante en Tela de la oficina de Migración, Daniel Mejía. ''El trámite es por razones humanitarias y para que ellos solventen su situación migratoria''.



Los cubanos fueron trasladados a la central de los bomberos de la ciudad de La Ceiba, cercana a Tela.



Por lo menos 120 cubanos han ingresado en circunstancias similares a Honduras en lo que va del año.



Según el gobierno, la salida ilegal de cubanos de su país se ha convertido en un gran negocio para los traficantes internacionales de personas que les cobran hasta 25 mil dólares a cada uno de ellos por sacarlos hacia Miami, donde tienen familiares.



Para el gobierno, los cubanos no desean quedarse en Honduras, sino que su destino final es Estados Unidos.



Su ingreso a las playas hondureñas aumenta generalmente entre diciembre y mayo de cada año, cuando casi no hay vientos ni lluvias en el Atlántico debido a la estación de verano que predomina en el Caribe.



Estadísticas oficiales indican que en ocho años han ingresado de manera ilegal a Honduras más de 1.200 ciudadanos de Cuba que posteriormente se fueron a Miami, donde sus familiares les financió el viaje.



Las autoridades de migración tradicionalmente les extienden permiso para que permanezcan 15 ó 30 días en el país y los cubanos emigran posteriormente a Estados Unidos.



Cuba y Honduras reanudaron relaciones diplomáticas en enero de 2001, luego de estar distanciadas por 45 años. No sostuvieron relaciones diplomáticas formales desde enero de 1962, cuando la isla fue expulsada de la Organización de los Estados Americanos.