La fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, afirmó el martes que la Interpol no tiene ''pericia'' para elaborar el estudio que presentó sobre las computadoras que fueron incautadas a las FARC, y llamó a la organización ''payaso''.



''Ahora para mi Interpol es un payaso porque está haciendo funciones que no le corresponden. Está revisando experticias que no le está dado de acuerdo a los estatutos de Interpol'', declaró a la prensa Ortega Díaz.



''Los presuntos expertos no tienen tal pericia'' para estudiar las computadoras, indicó la fiscal general, y sostuvo que ese tipo de acciones ''le resta credibilidad y seriedad a un organismo como Interpol''.



El presidente Hugo Chávez cuestionó a la Interpol horas después que el director de ese organismo, Ronald Noble, informó el jueves que no hubo manipulación de los archivos de las computadoras que Bogotá sostiene que fueron incautadas luego del bombardeo realizaron en marzo a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que estaba en territorio ecuatoriano.



Chávez consideró la presentación del informe de la Interpol como un ''show de payasos'' y dijo que su gobierno iba a evaluar la permanencia de Venezuela en ese organismo.



Medios internacionales han difundido recientemente algunos archivos del computador que, según autoridades colombianas e Interpol, perteneció al jefe rebelde, Raúl Reyes, uno de los muertos en el ataque de marzo. Los documentos revelan supuestos vínculos entre el gobierno de Chávez y las FARC.



La fiscal general señaló que Colombia quiere ''bañar en un manto de legalidad'' un hecho que desde el comienzo es ''ilegal'', debido a que las computadoras fueron decomisadas en el cuestionado operativo que implicó una incursión a territorio ecuatoriano.



''Resulta que presuntamente estas computadoras fueron obtenidas en virtud de una intromisión que hacen al Estado ecuatoriano. Todo lo que se recolecta allí está viciado de nulidad, son unas pruebas contaminadas, porque no nacieron en virtud de un proceso'', acotó.



Ortega Díaz dijo que su despacho ha solicitado en dos oportunidades a Colombia información sobre la investigación que adelanta ese país sobre las computadoras de las FARC, sin que hasta ahora haya tenido respuesta.