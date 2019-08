Hillary Clinton gana primarias en Kentucky

Hillary Rodham Clinton ganó ayer martes las primarias demócratas de Kentucky, una victoria de poco valor político en una contienda por la candidatura presidencial que avanza inexorablemente en dirección de Barack Obama.



Los dos rivales también se enfrentaban el martes en las primarias de Oregon. Obama pronosticó que terminaría el día con la mayoría de todos los delegados en juego en las 56 primarias y asambleas partidarias del calendario electoral para definir al candidato demócrata.



Clinton llevaba el 51% de los votos en los primeros resultados de Kentucky. Obama tenía 46%.



Las encuestas a boca de urna mostraron que nueve de cada 10 boletas fueron emitidas por blancos que le daban un apoyo abrumador a la ex primera dama.



Antes de que comenzara el conteo de los votos del martes, Obama contaba con 1,917 delegados, casi un centenar menos de los 2.026 que necesita para convertirse en el primer candidato presidencial negro de un partido prominente en Estados Unidos. Con 1,722 aparece rezagada la ex primera dama.



McCain fustiga a Obama sobre Cuba

En horas tempranas, el candidato republicano a la Casa Blanca, John McCain, cuestionó los planes para Cuba de su rival demócrata Barack Obama, y dijo que si logra la presidencia mantendrá el embargo económico a la isla hasta que se logren “los elementos básicos de una sociedad democrática”.



En un discurso en Miami --capital del exilio cubano-- McCain dijo que la pretensión de Obama de querer “dialogar sin condiciones” con el presidente Raúl Castro, a fin de forjar un nuevo vínculo con la isla, es “la peor señal posible” que se puede enviar a “la dictadura cubana”.



“Creo que debemos dar esperanzas a los cubanos, pero no al régimen castrista”, remarcó McCain, luego de subrayar que Obama --que asoma cada vez más como el candidato demócrata y su seguro rival en la carrera presidencial-- “quiere suavizar el embargo (contra Cuba)”.



Obama, quien llega hoy miércoles a Florida y tendrá el viernes un encuentro con dirigentes del exilio cubano, adelantó que si accede a la Casa Blanca, entre otros cambios en la relación con la isla, está dispuesto a levantar las restricciones impuestas a los viajes a Cuba y al envío de remesas familiares.



El precandidato demócrata, Barack Obama considera como “un fracaso” la actual política estadounidense hacia Cuba.



Presión a Cuba

“Mi gobierno hará presión sobre el régimen cubano para la liberación de todos los prisioneros políticos sin condiciones, para legalizar los partidos políticos y los sindicatos, por la libertad de prensa y elecciones bajo control internacional”, dijo McCain en su visita al estado de Florida (sureste).



El candidato republicano adelantó que daría “más ayuda material y moral a los bravos activistas de derechos humanos que desafían al régimen valientemente todos los días”, y que ampliará Radio y TV Martí, y otros medios “para comunicarnos directamente con el pueblo cubano”.



Asimismo, propuso iniciar “un diálogo activo con nuestros socios en el hemisferio y Europa” para formular un plan para Cuba después de Castro.



En el mismo acto con la comunidad cubana de Miami --tradicionalmente republicana--, McCain prometió que si llega a la Casa Blanca cambiará la política de Estados Unidos hacia América Latina.