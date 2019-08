“Karina” niega vínculos de FARC con Chávez

La comandante guerrillera colombiana “Karina”, que desertó de las FARC tras 24 años de militancia, aseguró ayer martes que nunca supo de acuerdos con los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela o Rafael Correa en Ecuador.



“Nosotros admiramos al presidente Chávez, pero nunca conocí de acuerdos, negociaciones o cualquier otra cosa de esas con él; del presidente Correa tampoco”, señaló en diálogo telefónico con medios radiales Nelly Ávila, alias “Karina”, una dirigente de las FARC de unos 40 años que se entregó el domingo.



“Karina” reconoció que tomó esa decisión por la presión del Ejército y por temor a correr la misma suerte que Iván Ríos, su jefe directo y uno de los siete miembros del “secretariado” (cúpula) de las FARC, asesinado en marzo por un subalterno para cobrar una recompensa.



El gobierno “a mí me ganó la batalla, no sé si a las FARC se la ganará, porque hay gente muy aferrada a la causa revolucionaria”, admitió.



“No soy tan sanguinaria como dicen”



Calificada por el Ejército como una de las más “sanguinarias” combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y responsable de varias masacres, la mujer negó esas sindicaciones.



“Me acusan de muchas masacres y de muchas cosas que no cometí”, dijo. “No soy tan sanguinaria como dicen, me considero una ‘humanista’ a la que le tocó combatir, pero no por gusto”, añadió.



“Todo en lo que pueda colaborar con la justicia lo diré, pero no acepto que se me acuse de tantas cosas y de que soy lo peor”, subrayó “Karina”, que también negó que el frente de las FARC del cual hacía parte se financiara con cultivos ilícitos.



“Nosotros no tuvimos ningún cultivo, aunque sí nos sosteníamos del ‘gramaje’, que es un porcentaje que se cobra a los que compran la coca”, explicó.



“Karina” señaló que a pesar de desertar no está de acuerdo con que a sus antiguos compañeros de armas se les tilde de terroristas. “Para mí las FARC no son una organización terrorista, estamos en una confrontación y los excesos se producen de parte y parte”, expresó.