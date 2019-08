FBI se opuso a torturas en Guantánamo

Agentes del FBI encargados de participar en los interrogatorios de los detenidos en instalaciones estadounidenses en Guantánamo (isla de Cuba), Irak y Afganistán trataron de oponerse a “los malos tratos” incluidos en las técnicas empleadas por la CIA --considerados tortura por organismos de derechos humanos--, dice un informe oficial publicado ayer martes.



Tras más de tres años de investigación, el inspector general del departamento de Justicia concluyó que los agentes del FBI “en general evitaron participar de los malos tratos”, y muchos denunciaron actos de los que fueron testigos.



El informe --de más de 370 páginas-- detalla en particular las fricciones entre el FBI y el Pentágono en torno al caso de Abu Zubeida (hombre cercano a Osama bin Laden detenido en marzo de 2002) y el de Mohammed al-Qatani, un detenido de Guantánamo considerado “el 20º secuestrador aéreo”. Ambos fueron sometidos a interrogatorios considerados por muchos como tortura.



Estos dos incidentes --en los que el Pentágono y la CIA ganaron la pulseada-- llevaron al FBI a decidir no tomar parte de los interrogatorios que utilizaban técnicas criticadas.



Human Rights First, organización estadounidense de defensa de los derechos humanos, afirmó en un informe en marzo que “la utilización de pruebas obtenidas bajo tortura y el tratamiento inhumano son omnipresentes y sistemáticos con los prisioneros de Guantánamo”.