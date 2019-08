El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

Perú protesta por comentarios de Morales

LIMA / AP

Perú envió una nota de protesta a Bolivia para expresar su molestia por las declaraciones del presidente boliviano Evo Morales, quien dijo que el gobierno peruano era parte de un complot de la CIA para obtener la extradición de su ex asesor.



El ministro de Relaciones Exteriores José Antonio García Belaunde dijo ayer martes que el gobierno espera que tras el envío de la nota, no se vuelvan a producir comentarios como los del mandatario boliviano, que calificó de “inaceptables”.



Morales dijo el sábado en Lima, tras participar en la cumbre América Latina-Caribe y Unión Europea, que la CIA está detrás del pedido de Perú para extraditar a Walter Chávez, su ex asesor y artífice de la exitosa campaña electoral que lo llevó a la presidencia en 2005.



En Bolivia sugieren cerrar frontera con Perú para frenar a narcos

LA PAZ / AP

Para frenar un creciente comercio de cocaína desde Perú, que ha desatado una guerra entre narcotraficantes en Cobija, ciudad amazónica boliviana, “lo ideal sería cerrar la frontera”, dijo a la AP el comandante de la Policía de esa región.



En tanto, autoridades de Bolivia, Brasil y Perú anunciaron que reforzarán sus controles policiales en la zona, donde en lo que va del año se han registrado 13 muertes vinculadas al narcotráfico.



“Lo ideal sería cerrar la frontera para acabar esa actividad (narcotráfico). Sé que es difícil... pero sería entrar en un acuerdo con el Perú”, dijo a la AP por teléfono el coronel Oscar Nina, comandante de la Policía del departamento de Pando.



Arias viaja a EU para tratamiento médico

SAN JOSÉ / AP

El presidente Oscar Arias salió ayer martes hacia Estados Unidos para recibir tratamiento por una afección en sus cuerdas vocales, confirmó su oficina de prensa.



La oficina de prensa no detalló cuál será el destino del Presidente en Estados Unidos, porque se trata de un viaje “privado, cuyos costos son cubiertos de forma personal” por Arias, quien tomó la decisión luego de pasar varios días alejado de las actividades públicas por recomendación de su médico, el doctor Mauricio Buitrago.



El hermano del mandatario, Rodrigo Arias, dijo al programa radial Nuestra Voz, que el presidente viajó a Filadelfia.



Un reporte del médico divulgado días atrás señaló que el gobernante padece “una disfonía severa producto de una irritación en sus cuerdas vocales”.



Senado debate permisos para 1.4 millones de inmigrantes

WASHINGTON / AP

El Senado comenzó ayer martes a debatir una iniciativa de ley del presidente George W. Bush para financiar sus guerras en el exterior, a la que senadores de ambos partidos le adicionaron un plan que busca otorgarles permisos de trabajo a jornaleros inmigrantes, entre otros programas internos.



La provisión para jornaleros inmigrantes fue agregada a la iniciativa de ley durante una audiencia la semana pasada por los senadores Dianne Feinstein y Larry Craig, demócrata y republicano, respectivamente.



La provisión busca permitir que casi 1.4 millones de trabajadores agrícolas inmigrantes se queden en Estados Unidos hasta por cinco años para aliviar la escasez local de jornaleros, que ha provocado que algunas cosechas se pudran en los campos.



Colombia y Ecuador cancelan cita militar en Costa Rica y la trasladan a Panamá

SAN JOSÉ / AP

Colombia y Ecuador cancelaron la cita programada para hoy miércoles en Costa Rica en la que participarían jefes militares de ambos países y que buscaba analizar el restablecimiento de las cartillas de seguridad, informó a la AP este martes el embajador colombiano.



“Estábamos preparando todo, pero ayer (lunes para los lectores) a última hora recibí una llamada de la Comandancia del ejército colombiano donde indicaban que sus contrapartes de Ecuador estaban tratando de propiciar un cambio de la sede, hacia Panamá, por lo que la reunión quedó cancelada”, dijo el embajador colombiano Luis Guillermo Fernández.



El diplomático dijo desconocer para cuándo se reprogramaría el encuentro. Se conoció que la reunión se realizará hoy miércoles en Panamá.



Fujimori tiene lesión precancerosa, dice hija

LIMA / AP

El ex presidente Alberto Fujimori, quien es juzgado por violaciones a los derechos humanos, tiene una lesión precancerosa en la lengua y probablemente tenga que ser intervenido quirúrgicamente para eliminarla, dijo ayer martes su hija, la congresista Keiko Sofía Fujimori.



Keiko reveló a la emisora Radioprogramas que médicos que operaron a Fujimori hace diez años, para extraerle una lesión en el fondo de la lengua, han confirmado que tiene nuevamente una leucoplasia en el mismo lugar.



“Ellos han confirmado que mi padre tiene leucoplasia, que es una lesión precancerosa... si este tipo de lesiones no se trata de la manera inmediata o no se trata con los especialistas adecuados, puede luego convertirse en un cáncer”, dijo Keiko, quien pidió al presidente Alan García se le den las facilidades a su padre para que pueda ser tratado.