Se realiza cita militar Colombia-Ecuador en Panamá

Altos jefes militares de Colombia y Ecuador buscan restablecer la confianza y mecanismos de seguridad fronteriza, en un encuentro impulsado por la Organización de Estados Americanos (OEA) como parte de los esfuerzos para normalizar las relaciones entre ambos países.



El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Freddy Padilla de León y el Jefe del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas de Ecuador, general Fabián Varela, participan el miércoles en el encuentro en la sede de la OEA en Panamá.



Los jefes castrenses evitaron formular declaraciones al comienzo de la reunión, la cual se trasladó a último momento a esta capital al no poder celebrarse en San José, Costa Rica, por problemas logísticos.



El encuentro fue lanzado en el marco de la reciente cumbre entre Latinoamérica, el Caribe y la Unión Europea en Lima. Colombia y Ecuador también realizan contactos a nivel de vicecancilleres.



La OEA informó la víspera que el encuentro tiene como propósito considerar la vigencia temporal de la ''cartilla de seguridad'' de la Comisión Binacional Fronteriza Ecuador-Colombia y otras medidas de confianza.



El objetivo es contar con procedimientos que se puedan aplicar para evitar incidentes fronterizos y solucionar hechos imprevistos relacionados a la seguridad en la zona limítrofe.



La cartilla dejó de aplicarse el 3 de marzo, cuando Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia por la incursión a su territorio para atacar un campamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incidente en el que murieron el jefe guerrillero Raúl Reyes, 19 colombianos, cuatro mexicanos y un ecuatoriano.



Ecuador culpó a Colombia de violar su soberanía y de ser el actor principal en la crisis al tener en su territorio el problema de la guerrilla y el narcotráfico que no controla, mientras que Colombia señala que su vecino permite a los grupos subversivos en la zona fronteriza.



Ecuador condicionó esta semana el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas con Colombia a dos circunstancias: que ese país deje de utilizar ''falsas pruebas'' vinculando al gobierno ecuatoriano con la guerrilla de las FARC y a que no se repitan ataques no autorizados ''bajo ninguna circunstancia''.