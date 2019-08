Píldora del día después se volverá a repartir en Chile

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció que se volverá a distribuir gratuitamente la "píldora del día después", al rendir hoy su cuenta anual ante el Congreso, en un mensaje que también incluyó nuevos programas de asistencia social.



La presidenta anunció que el anticonceptivo estará a disposición de todos los municipios y éstos decidirán si lo distribuyen o no, una medida que en su opinión no choca con un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que vetó la distribución del fármaco en los centros públicos de salud.



"Haré que la equidad llegue hasta adonde mis facultades alcancen. El medicamento estará a disposición de los interesados en cada municipio y será cada alcalde quien decidirá si lo pone a disposición de los ciudadanos", explicó la presidenta socialista, quien es médico pediatra.



"Es decir, si decide por las personas o deja que las personas decidan. Que el país juzgue", enfatizó en su tercera cuenta anual desde que asumió en 2006.



A principios de abril, el TC prohibió la distribución pública de la píldora del día después tras una presentación de sectores ultraconservadores que la consideran abortiva.



Este fallo revirtió un decreto que permitía la entrega gratuita del fármaco, una medida que aseguraba su distribución entre los sectores de menos recursos.



La píldora del día después, incluso después del fallo del TC, puede ser comprada en las farmacias chilenas con receta médica.



"No permitamos que en nuestro país existan familias de primera y segunda clase", arengó Bachelet en el Congreso.



El cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz, presente en la ceremonia, dijo que "el gran problema" de la píldora es que involucra dos factores: el derecho a la vida y la libertad de las personas.



"Una buena solución es cuando ambos son considerados y son respetados", declaró brevemente ante periodistas, pero sin criticar directamente a la mandataria.



Durante su mensaje en el Congreso en la ciudad de Valparaíso, 110 km al oeste de Santiago, Bachelet también realizó otros anuncios de corte social, como la entrega de un bono de 45 dólares para 1,5 millones de pensionados, quienes ya habían sido beneficiados con la reforma al sistema de jubilaciones que promovió su gobierno.



Mientras la presidenta emitía el balance, en los alrededores del edificio del Congreso unos 2.000 manifestantes protagonizaban enfrentamientos con la policía, en disturbios que dejaron al menos 35 detenidos, según la policía.



Desde el regreso de la democracia en 1990, organizaciones estudiantiles, sindicales y políticas convocan a manifestaciones los 21 de mayo cerca del Congreso, mientras el presidente entrega su informe a la nación.



Bachelet también anunció que se aumentarán las becas de educación, se repartirán 30.000 computadores entre estudiantes pobres y se mejorará la calidad de las viviendas sociales, a la vez que se fortalecerán los programas de desarrollo regional, entre otras medidas.



"El gobierno seguirá estando con ellos", refirió además sobre los miles de afectados que dejó la erupción del austral volcán Chaitén a inicios de mayo.



Bachelet también reafirmó la postura de "prudencia, serenidad y sobriedad" frente a la demanda de Perú contra Chile en el tribunal internacional de La Haya por un diferendo marítimo.



"Firmeza, porque sabemos de la solidez y la justicia de nuestra posición, y porque estamos preparados, unidos todos los chilenos, para este proceso que recién se inicia", afirmó.