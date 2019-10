Cuatro muertos en Chiapas por intensas lluvias

Al menos cuatro muertos, 11 mil damnificados, 5 mil viviendas dañadas, unos 300 kilómetros de carreteras afectadas y 16 puentes derribados han dejado las intensas lluvias en 31 municipios del estado mexicano de Chiapas, informaron hoy fuentes oficiales.



Entre los muertos está un inmigrante indocumentado hondureño que fue arrastrado por río en la frontera con Guatemala, así como tres mexicanos que fallecieron cerca de la presa Chicoasen.



El hondureño Eber Colindres fue arrastrado por la corriente del río Chamic en el municipio la Triniataria y su cuerpo fue rescatado por miembros del Grupo Beta que atiende a los inmigrantes indocumentados.



Asimismo, las autoridades localizaron en un río tres cadáveres de las cinco personas que habían sido reportadas como desaparecidas desde hace casi una semana en la presa Chicoasén.



Por su parte, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, pidió a la población no desesperarse e informó que aprovechando que ha disminuido la intensidad de las lluvias se han establecido puentes aéreos para llevar víveres a localidades aisladas.



"Hay todavía zonas incomunicadas a las que no hemos llegado y que hoy llegaremos, sin duda alguna, estamos aquí para llegar a las zonas que no han tenido comunicación, quiero pedirles a todas las personas que están incomunicadas un poco más de paciencia", dijo el gobernador.



Sabines dijo que 31 municipios han sido afectados de gravedad tras el desborde de 16 ríos que han dañado 332 kilómetros de carreteras y derribado 16 puentes, y que aún permanecen incomunicadas a unas 20.000 personas de la región norte de Chiapas que en los límites con Tabasco.



Actualmente están instalados más de 30 albergues donde se resguarda a los damnificados. "Es únicamente esta zona y estamos puestos para atender y auxiliar en todo lo que requiera a esa región", agregó Sabines.



La prioridad en este momento es salvaguardar las vidas y llevar atención y alimentos, y señaló que en los próximos días se hará el recuento de los daños para comenzar "el proceso de reconstrucción en esta región norte de Chiapas". Las autoridades de Protección Civil informaron que las escuelas han suspendido las clases para 285.000 alumnos de 32 municipios de las regiones Norte, Selva y Centro.