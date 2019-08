Obama y Clinton regresan a Florida

Los precandidatos demócratas Hillary Clinton y Barack Obama regresaron ayer miércoles a Florida (sureste) con un duelo de campañas, luego de no haber podido hacer proselitismo en las primarias debido a una sanción impuesta a este estado por no respetar el cronograma electoral.



Clinton y Obama realizaron en forma paralela actos públicos en distantes puntos de Florida, donde sus discursos mostraron las distintas urgencias que los apremian en este momento crucial de la contienda por la candidatura presidencial demócrata.



Hillary Clinton llevó a cabo un acto en Boca Ratón, sobre la costa atlántica, y tiene previstos otros dos eventos cercanos a Miami, en Sunrise y Coral Gables.



En cambio, Barack Obama apuntó al centro del estado, con actos en Tampa y Orlando.



Obama conciliador

Obama, que la noche del martes logró la mayoría en el número de delegados elegidos por voto popular, se mostró conciliador con su rival y destacó la necesidad de mantener unido al partido para las elecciones de noviembre.



“La senadora Clinton ha realizado una excepcional campaña y merece nuestra admiración y nuestro respeto”, dijo en Tampa, al referirse a que se mantiene en la pelea por la nominación demócrata pese a su casi definitiva desventaja a esta altura de las primarias.



La ex primera dama, que busca la manera de descontar terreno en el final de la puja, volvió reclamar que la votación y los delegados de Florida sean tenidos en cuenta.



“Obama y yo tenemos la obligación de que todas las voces sean oídas y todos los votos contados... ustedes no quebraron ninguna regla y no deben ser sancionados”, dijo en Boca Ratón, dirigiéndose a los votantes de Florida.



Florida sancionada por irrespetar fechas

Clinton ganó el 29 de enero la controvertida elección primaria del estado, al que el Partido Demócrata no le adjudicó los 211 delegados que le correspondía repartir entre los candidatos, en sanción por desconocer normas partidarias sobre el cronograma de fechas establecido para las votaciones.



Por la misma sanción, los candidatos tuvieron prohibido hacer campaña electoral en Florida hasta la fecha de aquellos comicios.



Una situación similar ocurrió en el estado de Michigan, donde también ganó Clinton, pero allí Obama no participó, y no hubo boletas suyas en las salas de votación.



El Partido Demócrata definirá en una reunión el 31 de mayo si delegados de ambos estados serán incluidos en la convención nacional partidaria del cuatro de noviembre que debe nombrar al candidato a la Casa Blanca.