Niños de 7 y 9 años, asesinan a bebita de dos

La sociedad argentina asiste entre el horror y el desconcierto a la revelación de los detalles del crimen de una niña de de dos años, acaecido el pasado domingo en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. La pequeña fue primero golpeada en la cabeza, luego colgada en una pared y finalmente apaleada sin piedad con tablas y asfixiada poco a poco hasta que murió.



Los forenses aseguran que sufrió una ‘larga agonía’, pero eso no movió a la piedad de sus asesinos quienes, una vez detenidos, relataron con toda frialdad hasta los mínimos detalles de su acción y se mostraron, según la magistrada que los interrogó, plenamente conscientes de lo que habían hecho.



Hasta aquí el horror. El desconcierto viene cuando resulta que los dos torturadores tienen siete y nueve años, y los informes psicológicos subrayan que ‘fueron fríos, y de alguna manera [el asesinato de la pequeña] les dio placer’.



Por poco linchan a un inocente



En un principio el crimen de la pequeña Milagros Belizán fue atribuido a un adulto, cuya casa, situada en una barriada pobre, fue asaltada, y él mismo evitó ser linchado gracias a la intervención de los antidisturbios en una noche de pesadilla. Pero como suele suceder, la realidad superaba toda suposición. Pero algo no le cuadraba a la Policía.



El acusado no respondía como suelen hacerlo los culpables, y por la zona alguien había visto a dos hermanos llevando a palazos a la pequeña por la calle. Una vez frente a los agentes, los niños comenzaron a echarse la culpa el uno al otro, pero los policías ya tenían claro que habían sido ambos.



Testimonios impactantes



El testimonio de los hermanos fue calificado de ‘conmocionante y durísimo’ por los propios expertos encargados de interrogarlos, hombres y mujeres en principio acostumbrados a esta clase de situaciones. Unos niños que, según el informe, tan pronto pueden ser ‘ángeles’ como convertirse en ‘auténticos demonios’. Los menores pertenecen a una familia desestructurada, donde se repetían los episodios de violencia.



El padre había dejado el hogar hacía tiempo y la madre no ahorraba los golpes. Incluso obligaba a una niña a lavar a mano la ropa de todos cada día. Si la pequeña protestaba, la respuesta venía a bofetadas. Los investigadores creen que el sadismo demostrado por los niños ha sido aprendido dentro de casa. Los hermanos están en una comisaría, pero las autoridades planean sacarlos del barrio porque los vecinos amenazan con matarlos.



Siguiendo con los horrores en Argentina, un hombre que encerró a su hija durante una década desde que la niña cumplió 11 años, abusó de ella y tuvo dos hijos, ha sido condenado a 16 años de cárcel. Es decir, que cada año de secuestro y abusos sexuales sobre una menor, apenas conlleva una pena de un poco más de un año de prisión.