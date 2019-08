El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

21 Mayo 2008 |

8:44 p.m. |

END

Comisión prepara demanda contra Colombia por matar a ecuatoriano

QUITO / AP

Dos ministros son parte del equipo que prepara la documentación con la que Ecuador acusará en una corte internacional a Colombia por la muerte del ciudadano Franklin Aisalla durante una incursión ilegal a su territorio por tropas colombianas que atacaron un campamento clandestino de las FARC. El ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, afirmó ayer miércoles que la muerte de Aisalla, “sin duda va a ir a la justicia internacional, la causa de muerte (de Aisalla) fue por golpes”. En declaraciones a corresponsales, aseveró que “desde luego”, el gobierno auspiciará tal demanda, porque “se trata de un ciudadano ecuatoriano”. Larrea indicó que la canciller María Isabel Salvador, el ministro de Justicia, Gustavo Jalkh, y un grupo de abogados fueron comisionados para preparar la documentación y determinar ante cual organismo será presentada la demanda.



Chávez denuncia “espionaje” de avión EU

CARACAS / AP

El presidente Hugo Chávez denunció ayer miércoles que la aeronave de la Armada estadounidense que incursionó en el espacio aéreo venezolano, estaba realizando actividades de “espionaje”. Chávez denunció, durante una cadena de radio y televisión, que el avión estadounidense que fue detectado el sábado volando sobre la isla caribeña de La Orchila estaba “haciendo espionaje; andan incluso probando nuestra capacidad de reacción”. “Un avión de guerra de los Estados Unidos violó el espacio aéreo venezolano, y no solo el espacio aéreo venezolano, sino que pasó exactamente sobre un sitio prohibido incluso para la aviación civil”, dijo el mandatario al cuestionar el incidente que suscitó una nota de protesta de parte del gobierno venezolano contra Washington.



Policía somete a militar que tomó rehenes en Bogotá

BOGOTÁ / AP

La Policía sometió ayer miércoles a un militar retirado que con granada en mano se atrincheró en una oficina bancaria con varios rehenes, para exigir el pago de una pensión. El sargento Edgar Paz Morales mantuvo temporalmente como rehenes a 19 personas, luego liberó a siete a cambio de que ingresaran un par de reporteros, y cuando permitió entrar a más periodistas para plantear sus demandas, se mezclaron entre ellos los cuatro agentes de la unidad antiterrorista de la Policía Judicial (Dijin) que lo redujeron, según la transmisión en directo de televisoras locales. El ex militar declaró en directo al canal de televisión CityTV que el ejército le estaba negando la pensión luego de 21 años de labores militares.



Dos sospechosos arrestados en planta nuclear sueca

ESTOCOLMO / AP

La Policía sueca arrestó a dos trabajadores de mantenimiento por sospechas de sabotaje luego de que ambos tratasen de ingresar a una planta nuclear ayer miércoles con trazas del mismo explosivo usado en los atentados terroristas en Londres en 2005, dijeron autoridades. Expertos policiales ayudados por perros fueron enviados a una revisión de la planta nuclear de Oskarshamn y examinaron la substancia que se piensa es triperóxido (TATP), que puede ser extremamente peligrosa, incluyo en cantidades mínimas. “No es algo que uno usa en casa”, dijo Anders Osterberg, portavoz de la compañía que opera la planta, OKG, en declaraciones a The Associated Press. “No se trata de juguetes”.



Jefe subversivo peruano muere en enfrentamiento con ejército

LIMA / AP

Un jefe del grupo subversivo Sendero Luminoso murió en un enfrentamiento con el ejército en la selva, informó ayer miércoles el ministro de Defensa Antero Flores-Aráoz. Se trata de Juan Laguna Domínguez, alias “Camarada Lee” o “Piero”, quien comandaba a un grupo de rebeldes cuando fue ubicado, y cayó abatido el domingo en la noche en el distrito de Monzón, del departamento de Huánuco, a 350 kilómetros al norte de Lima, según afirmó el ministro. Las fuerzas del orden, sin embargo, no han hallado el cadáver, que según las versiones oficiales, fue recogido por otros subversivos.



Morales viaja a Cuba para encuentro con los Castro

LA PAZ / AP

El presidente Evo Morales viajó ayer miércoles por la tarde a La Habana, donde sostendrá una reunión con su colega cubano Raúl Castro, informó el vocero presidencial Iván Canelas. Canelas dijo que Morales y Castro analizarán la crisis alimentaria global y evaluarán el programa de cooperación cubano. El mandatario aprovechará su estancia en Cuba para visitar al ex presidente cubano, Fidel Castro, por quien siente especial admiración, dijo el vocero. Desde La Habana, Morales viajará a Brasilia hoy jueves para asistir a la Cumbre de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), en la que el mandatario boliviano entregará la secretaría temporal de la organización, que será oficialmente constituida mañana viernes.



Presidente ruso prepara su primer viaje al extranjero: China

MOSCÚ / AP

El presidente ruso Dmitry Medvedev realiza esta semana su primera gira al extranjero con un viaje a Oriente, a China, y no al Occidente y sus viejas potencias establecidas. La gira es una señal de cómo ambos gigantes han enterrado las rivalidades de la Guerra Fría y construido una “sociedad estratégica” concebida como contrapeso al predominio estadounidense, pero aunque los dos comparten muchos intereses, mantienen la fricción en temas importantes. El nuevo tono de cordialidad puede enmascarar un poco las realidades políticas ásperas. El petróleo y el gas están en el centro del interés que los une y a la vez los separa: la economía de China tiene hambre de combustible y Rusia tiene mucho para vender, pero ambos países posiblemente tendrán disputas por los precios y la geopolítica al tratar de llegar a acuerdos.