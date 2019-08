Mexicano deportado de Costa Rica testifica sobre FARC

Un mexicano deportado de Costa Rica hoy, fue entregado a autoridades federales para que rinda testimonio sobre sus declaraciones de que presenció el ataque del ejército colombiano a un campamento de las FARC en Ecuador el 1 de marzo, informó a la AP un funcionario del gobierno.



El funcionario, que pidió no ser identificado por no estar autorizado a divulgar información a la prensa, dijo que el mexicano Glenn Cerda Guajardo fue entregado a autoridades mexicanas por funcionarios costarricenses que lo acompañaron desde San José y luego de confirmar su identidad, lo trasladaron a instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).



Cerda, de 28 años, se encuentra en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Siedo, donde declarará y posteriormente se resolverá si permanece retenido o es liberado.



El mexicano aseguró ayer a la AP en Costa Rica que estaba en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano en el momento que fue atacado el 1 de marzo, y en donde murieron más de 20 personas incluidas el jefe guerrillero Raúl Reyes y cuatro estudiantes mexicanos.



Dijo que salió con vida porque ''estaba como a 300 metros de donde fue el ataque'' y refirió que fue a Ecuador para conocer los planteamientos de Reyes, aunque dijo que daría más detalles cuando llegara a México.



Reporteros esperaban la llegada de Cerda en el aeropuerto internacional de la ciudad de México, pero nadie pudo verlo porque fue entregado de inmediato a autoridades mexicanas.



El funcionario gubernamental refirió que las declaraciones de Cerda se integrarán a una investigación que la PGR inició como parte de una denuncia por terrorismo que una asociación civil mexicana interpuso hace unas semanas contra la mexicana Lucía Morett, una de las tres sobrevivientes al ataque al campamento de las FARC y quien actualmente se encuentra en Nicaragua.



El nombre de Cerda no había sido mencionado como uno de los presentes en el campamento, sino hasta que él mismo lo declaró en Costa Rica, de donde ya había sido deportado en dos ocasiones.