450 millones para Iniciativa Mérida

El Senado aprobó ayer jueves una partida de 350 millones de dólares para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia en México, y otros 100 millones para los mismos propósitos en Centroamérica, Haití y República Dominicana como financiamiento del primero de tres años de la Iniciativa Mérida.



Comparado a lo que el presidente George W. Bush pidió al Congreso en 2007 para el primer año del plan, el total aprobado ayer jueves representa 100 millones menos de lo solicitado por el presidente: 150 millones menos para México, pero 50 millones más para los demás países.



En 2007, el mandatario pidió 1,400 millones en equipos militares, asesoría y entrenamiento para los tres años de la iniciativa que no contempla otorgar dinero en efectivo.



Pero la aprobación de 75-22 en el Senado para el primer año de la iniciativa, partida incluida en la propuesta de Ley de Ayuda Suplementaria para las Guerras de Irak y de Afganistán, aún necesita la aprobación de la Cámara Baja, que la semana pasada aprobó una partida similar para financiar Mérida.



La Cámara de Representantes había aprobado 400 millones para México y 61.5 millones para Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, Haití y República Dominicana, para financiar el primero de tres años de la Iniciativa.



Bush las puede vetar



Ambas propuestas aprobadas podrían ser vetadas por el presidente, quien ha prometido rechazar propuestas que incluyan medidas domésticas --como la del Senado-- o que le aten las manos en Irak, como la de la Cámara de Representantes. Y Bush todavía tiene suficiente respaldo republicano en la Cámara Baja como para vetar leyes con confianza, sabiendo que su veto no podría ser revertido.



Los fondos de la Iniciativa contribuirían a la compra de helicópteros y avionetas de reconocimiento de agencias del orden, programas computarizados que se emplearían para respaldar investigaciones, abrir oficinas de recepción de quejas públicas y para programas de protección de testigos en México.



También servirían para comprar perros policías que ayuden a combatir el narcotráfico, así como el contrabando de personas y lavado de dinero en los países en cuestión.



Republicanos se oponen a Bush en ley para veteranos

En otro orden, senadores republicanos se opusieron ayer jueves al presidente estadounidense, George W. Bush, al sumar sus votos a los de la mayoría demócrata para votar una ley que ofrece apoyo financiero a los veteranos de las guerras de Irak y Afganistán que deseen retomar sus estudios.



El Senado adoptó un nuevo paquete de emergencia de 165 mil millones de dólares para financiar la guerra, aunque rechazó una enmienda que contemplaba un calendario de retirada de las tropas, a la que se oponía la Casa Blanca.



En cambio, se adoptó una medida que ofrece a los soldados que vuelven de Irak y Afganistán una asignación para retomar sus estudios, en el marco de un paquete presupuestario que comprende numerosos gastos y al que Bush prometió oponer su veto. No obstante, la medida fue aprobada con 75 votos contra 22, una mayoría que permite eludir el veto presidencial.



“Es una victoria histórica para los veteranos de Estados Unidos”, dijo el líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid.