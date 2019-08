Florida, antesala de Casa Blanca

Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos coincidieron esta semana en apuntar sus cañones a Florida, un estado tan clave como “cambiante”, donde demócratas y republicanos ya se disputan votos de latinos, judíos y jubilados pensando en las elecciones de noviembre.



El republicano John McCain apostó por asegurarse a futuro el sólido apoyo que le dieron los cubanos de Miami en las primarias, y criticó que Barack Obama, considerado su casi seguro rival demócrata, esté dispuesto a dialogar con el presidente de Cuba Raúl Castro.



“Debemos dar esperanzas a los cubanos, pero no al régimen castrista”, le dijo McCain a Obama desde un estrado en Miami, antes de visitar tradicionales cafés de La Pequeña Habana.



La postura de McCain “es esencialmente la misma política que hemos llevado durante 50 años y la gente en Cuba no ha logrado mayor libertad”, le respondió Obama.



Obama busca alianzas con cubanos

A sabiendas de que el vínculo entre la comunidad cubana local y los republicanos no es el de los años de Reagan, y que existen reclamos de cambio en la política de embargo hacia la isla --según reflejan los sondeos--, Obama busca trenzar una nueva alianza con votantes de origen cubano.



La Fundación Cubano Americana, una de las más antiguas organizaciones anticastristas de Miami, recibe hoy viernes al senador negro por Illinois en un almuerzo que será seguido con atención por un exilio menos radical, que se ha renovado a fuerza de los miles que cada año llegan desde la isla.



Con sus 71 años y veterano de guerra en Vietnam, McCain ya demostró en las primarias que tiene el apoyo de los numerosos jubilados y militares que residen en Florida, donde hay varias bases de las tres Fuerzas Armadas.



Clinton insiste en delegados sancionados

Los republicanos consideran también propio al sector de los influyentes votantes judíos, y cuentan en este estado con el aporte del ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, con buena llegada a los latinos. Un voto que entre los demócratas capta masivamente Hillary Clinton.



La ex primera dama, que intenta mantener en pie su disputa por la nominación, también llegó ayer miércoles a Florida, y reclamó que se tomen en cuenta los votos que consiguió en este estado y el total de delegados.



Clinton ganó el 29 de enero la primaria de este estado, al que el Partido Demócrata no le adjudicó los 211 delegados que le correspondía repartir entre los candidatos, en sanción por incumplir el cronograma de votaciones.