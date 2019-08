Fiscal pide detención de ex presidente Menem

El fiscal Alberto Nisman pidió ayer jueves a un juez federal la detención del ex presidente Carlos Menem, acusándolo de “encubrimiento agravado’’ en la investigación por el atentado que mató a 85 e hirió a más de 200 personas en una mutual judía en 1994.



También le solicitó al magistrado Ariel Lijo que pida al Senado el desafuero de Menem, pues su cargo de representante de La Rioja en el Senado le confiere fueros legislativos.



Según el fiscal, Menem y funcionarios de su gobierno habrían “encubierto’’ la participación de un sospechoso identificado como Kanoore Edul en el ataque con explosivos contra la mutual AMIA.



La petición de Nisman también pide detener al hermano del ex presidente Munir Menem, del ex juez federal Juan José Galeano, del ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Hugo Anzorreguy y su segundo, Juan Carlos Anchezar y del comisario de la Policía Federal Jorge Palacios.



Menem, en declaraciones a la prensa, atribuyó el pedido del juez Nisman a una maniobra supuestamente urdida por el ex presidente Néstor Kirchner y su esposa, la actual mandataria Cristina Fernández.



“El matrimonio Kirchner usa sistemática y vilmente el caso AMIA con fines facciosos y de encubrimiento de sus maniobras... Es una patraña calumniosa y canallesca, con la firma de un fiscal adicto’’, expresa Menem, de 77 años, que gobernó entre 1989 y 1999.