El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

22 Mayo 2008 |

9:33 p.m. |

END

Estudiantes chilenos reanudan protestas

SANTIAGO DE CHILE / AP

Los estudiantes secundarios reanudaron ayer jueves sus protestas contra una nueva ley educacional en discusión en el Congreso y desestimaron la serie de recursos para becas y apoyo a la enseñanza anunciados en la víspera por la presidenta Michelle Bachelet en su cuenta del Estado de la Nación. Nueve colegios de esta capital amanecieron tomados por sus estudiantes en protesta por no haber sido considerados en la elaboración de una ley general de educación que reemplazará a otra antigua promulgada en marzo de 1990, en la víspera del fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990.



46 soldados nigerianos mueren en accidente de tránsito

ABUJA, NIGERIA / AP

Un camión cisterna cargado de gasolina chocó contra una caravana militar nigeriana, matando a más de 40 soldados horas después de que regresasen de una misión de paz en la región sudanesa de Darfur, dijo ayer jueves una declaración militar. La unidad del 245 Batallón del ejército voló el miércoles desde Darfur al aeropuerto internacional de la capital, Abuja, y se dirigía a su base por carretera cuando ocurrió el accidente, dijo la declaración. Cuarenta y seis soldados, incluyendo un oficial, murieron en las llamas luego que el camión cisterna chocase con dos vehículos de transporte en una carretera en el norte de Nigeria. Otros cinco soldados fueron tratados por sus heridas, dijo la declaración.



Concluirá pronto amnistía en Irlanda del Norte

DUBLÍN / AP

Los proscritos grupos paramilitares de Irlanda del Norte que se nieguen a entregar las armas perderán su derecho legal a deponerlas sin temor a ser enjuiciados, anunció ayer jueves el gobierno británico en una conferencia internacional que conmemoró los acuerdos de paz de Viernes Santo. El secretario británico para Irlanda del Norte, Shaun Woodward, dijo que la amnistía de las armas, vigente desde 1997, tuvo como fin fomentar la entrega de todas las armas en poder de las milicias rivales norirlandesas. Empero, hasta ahora solamente el ala Provisional del Ejército Republicano Irlandés (IRA) la ha cumplido. Woodward dijo que Gran Bretaña e Irlanda no continuarán financiando la comisión de desarme que encabeza el general retirado canadiense John de Chastelain, que supervisó el desarme del IRA del 2001 al 2005.



Detienen a ex oficial colombiano por ayudar a narcos

BOGOTA / AP

Un ex teniente coronel de la Policía fue detenido acusado de entregar información sobre operativos policiales a una banda de narcotraficantes, se informó ayer jueves oficialmente. El director de la Policía Judicial (DIJIN), coronel César Pinzón, afirmó que el ex teniente coronel Juan Carlos Martínez, fue arrestado en esta ciudad tras una intensa investigación de sus hombres, al conocer de la ayuda que prestaba a una banda de narcotraficantes. En declaraciones a la emisora La W, Pinzón dijo que en enero pasado, cuando Martínez ejercía como comandante operativo del departamento del César, al norte de Colombia, “ayudó a la fuga de Víctor Manuel Mejía Múnera’’, jefe narcotraficante, quien fue abatido a finales de abril.



Helicóptero estadounidense mata a niños al norte de Bagdad

BAGDAD / AP

Un helicóptero artillado estadounidense que atacó una posición al norte de Bagdad mató a 8 civiles, incluyendo varios niños, dijo ayer jueves un policía iraquí, aunque el alto mando estadounidense aclaró que el objetivo eran los guerrilleros de al-Qaida, aunque reconoció que entre los muertos había menores. Las tomas de Associated Press TV News mostraron los cadáveres de tres niños, junto a los de cinco hombres, en el hospital de Beiji, a donde fueron llevados los muertos tras el ataque del miércoles por la tarde. El coronel de la Policía de Beiji, Mudhher al-Qaisi, dijo que los ocho muertos eran agricultores que huían en un vehículo en una zona situada en las afueras de la aldea en la que las fuerzas estadounidenses realizaban batidas. Agregó que los tripulantes del helicóptero sospecharon del vehículo y le dispararon.



Protesta indígena contra presa termina tras ataque a funcionario

ALTAMIRA, BRASIL / AP

El organizador de una manifestación indígena contra un proyecto de construcción de una presa, que duró una semana, declaró que la protesta terminará un día antes por miedo a la violencia. Marcelo Salazar declaró que las marchas programadas para hoy viernes han sido canceladas después de que algunos participantes atacaron a machetazos a un funcionario de una compañía eléctrica durante una protesta realizada en la semana. Salazar declaró el jueves que temía choques y represalias por el ataque al ingeniero de Eletrobras, Paulo Fernando Rezende. El ataque, ocurrido el martes después que hablara con el grupo, llegó a las primeras planas y conmocionó a muchos brasileños.



Tornado en Colorado cobra una víctima

WINDSOR, COLORADO / AP

Un gran tornado azotó ayer, jueves, varios pueblos al norte de Colorado, en los que volcó tractores, levantó tejados de edificios y cobró la vida de al menos una persona. La oficina forense del condado de Weld confirmó la muerte de una persona durante la tormenta, que pegó a unos 80 kilómetros (50 millas) al norte de Denver. La oficina declinó proporcionar mayores detalles sobre cómo o dónde ocurrió la muerte. La tormenta avanzó con rumbo nor-noroeste y pasó a través o cerca de los pueblos de Platteville, Milliken, Greeley y Windsor. Tomas de televisión mostraban casas y edificios con los techos caídos, así como equipo de irrigación golpeado.