Secretario de la ONU: Mianmar recibirá ayuda

El secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon dijo el viernes que la junta militar de Mianmar accedió a permitir que grupos de rescatistas ingresen a su país semanas después de negarse a recibir a los expertos extranjeros que trataban de ayudar a los sobrevivientes del ciclón que azotó la región.



Ban dijo que el gobierno también accedió a permitir el ingreso de ayuda en buques civiles y en pequeñas embarcaciones'', lo cual sugiere que los buques de guerra británicos y franceses que esperaban frente a las costas de Mianmar con suministros no podrán anclar en Mianmar.



El gobierno militar de Mianmar no confirmó de inmediato el acuerdo y no había indicio de con cuánta celeridad entrará en vigencia.



''Este acuerdo puede dar resultados. Y la clave estará en la manera en que sea aplicada'', indicó Ban en una conferencia de prensa después de regresar a Yangón, la principal ciudad del país, después de sostener una reunión de dos horas en la capital Naypyitaw, con el general Than Shwe, el principal líder de Mianmar.



''Creo que cumplirán con su palabra'', destacó Ban.



Un alto funcionario de la ONU presente en la reunión dijo que Than Shwe dio el permiso para que los extranjeros trabajen en la región más afectada por el ciclón, el delta del río Irrawaddy, al cual no tenían acceso hasta el momento.



Ban indicó si dar más detalles que se le dijo los rescatistas extranjeros tendrían ''acceso sin obstáculo a las zonas afectadas'', al margen de sus nacionalidades.



El gobierno militar de Mianmar se había negado a permitir el ingreso de ayuda extranjera y de expertos para acceder a los sobrevivientes del ciclón Nargis.



Por lo menos 78. mil personas murieron y otras 56 mil han desaparecido, al tiempo que por lo menos 2,5 millones de sobrevivientes han quedado expuestas a enfermedades, a posible hambruna y vulnerables a las lluvias del monzón.