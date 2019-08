Chile y Venezuela zanjan disputa en Cumbre de UNASUR

Chile y Venezuela dieron por zanjado el viernes en la Cumbre de la UNASUR un disenso ocurrido la semana pasada cuando el presidente Hugo Chávez acusó a un jefe policial chileno de estar involucrado en violaciones a los derechos humanos, informó el canciller de Chile, Alejandro Foxley.



"Hemos recibido una comunicación del gobierno de Venezuela, en que ellos hacen un gesto respecto de la diferencia que hubo hace poco tiempo, en el tema que todos sabemos, y nos solicitan que demos por superado este incidente", declaró Foxley a la prensa.



"Voy a tener dentro de poco una conversación con el canciller (de Venezuela, Nicolás) Maduro para dar por cerrado este tema", añadió.



En esa comunicación venezolana "hay un reconocimiento de que la información no era real, fidedigna", dijo. Preguntado sobre si eso era considerado suficiente por Chile, el canciller añadió, "para nosotros es suficiente".



"Queremos que se inicie esta UNASUR con las mejores relaciones con todos los presidentes y gobiernos, que nos respetemos las diferencias y que siempre hagamos el esfuerzo adicional para construir consensos", dijo



Chile había pedido aclaraciones de las declaraciones de Chávez acusando al jefe de la policía civil chilena de estar involucrado en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)



La propia presidenta, Michelle Bachelet, dio la información, señalando que en Chile no existen antecedentes para acreditar que el jefe de la Policía de Investigaciones de Chile (civil), Arturo Herrera, estuviera involucrado en violaciones a los derechos humanos.



Chávez acusó a Herrera después de que Interpol concluyó en un informe que Colombia no intervino el computador del segundo hombre de la guerrilla de las FARC Raúl Reyes, en el cual figurarían documentos que acreditan vínculos entre esa guerrilla y los gobiernos de Venezuela y Ecuador.



Los mandatarios de los 12 países de la región institucionalizaron este viernes en Brasilia la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y su primer presidente pro tempore es la chilena, Michelle Bachellet.