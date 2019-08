Clinton se disculpa por citar asesinato de Robert F. Kennedy

La senadora Hillary Rodham Clinton se disculpó hoy por haber citado el asesinato de Robert F. Kennedy en 1968 como una razón para seguir en la campaña por la nominación demócrata a la presidencia, a pesar de que las probabilidades de éxito serían cada vez menores.



''Lamento si mi referencia a ese momento traumático para toda nuestra nación y en particular para la familia Kennedy, fue de alguna forma ofensiva. Naturalmente no tenía esa intención en absoluto'', señaló la ex primera dama.



El episodio ocurrió mientras Clinton realizaba un acto de campaña de cara a las elecciones primarias del 3 de junio en Dakota del Sur.



A una pregunta de la junta editorial de Sioux Falls Argus Leader sobre las peticiones para que abandonara la campaña, Clinton respondió: ''Mi esposo no logró la nominación en 1992 hasta que ganó las primarias de California por ahí de mediados de junio, ¿cierto? Todos recordamos que Bobby Kennedy fue asesinado en junio en California. Saben, yo sencillamente no comprendo'', señaló, desechando la idea de abandonar la contienda.



Clinton dijo que no entendía por qué, dada esta historia, algunos demócratas estaban pidiendo que renunciara.



Su mención sobre un asesinato durante una campaña de elecciones primarias ocasionó una rápida respuesta de los auxiliares de quien encabeza la contienda demócrata, el senador Barack Obama.



''La declaración de la senadora Clinton ante la junta editorial de Argus Leader fue desafortunada y no tiene cabida en esta campaña'', enfatizó Bill Burton, vocero de Obama.



Mo Elleithee, vocero de Clinton, dijo que la ex primera dama sólo quería referirse al hecho de que tanto su marido como Kennedy representaron ''ejemplos históricos de que el proceso de nominación del candidato se prolonga hasta bien entrado el verano''.



''Cualquier interpretación que vaya más allá de ello sería imprecisa e indignante'', añadió el portavoz.



Aún así, Clinton decidió emitir una disculpa personal un par de horas después.