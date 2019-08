Los inmigrantes enfrentan un nuevo peligro en el Río Bravo: cocodrilos

Los emigrantes latinoamericanos que se arriesgan a cruzar a nado el río Bravo para pasar a Estados Unidos, enfrentan ahora el peligro de toparse con temibles cocodrilos.



En Nuevo Laredo, una de las ciudades mexicanas que atraviesa el río de 3.034 km, Don Pedro Madrid y su nieto, ambos pescadores, sacaron en octubre pasado un enorme cocodrilo que dio origen a la creación del primer zoológico de la localidad.



"Mi nieto y yo tiramos los anzuelos, cuando vimos que uno de ellos se movía y se iba contra los carrizos; era un cocodrilo", luego de dudar si se trataba de ese reptil, narró Don Pedro en un recorrido con la AFP por el río.



"Lo sacamos entre mi nieto y yo, lo lazamos, y no sabíamos si nos iba a atacar, pero por fortuna no, y después de sacarlo le hablé a mi compadre para que me ayudara", añadió.



Los pescadores han visto en los últimos días otro cocodrilo mucho más grande que el primero que sacaron en octubre, al que bautizaron como Fortunato porque se creía que era un ejemplar masculino.



"La última vez lo vimos el lunes pasado, hemos visto las huellas que deja al arrastrarse, al meterse al agua. Está muy grande, ahorita vamos para ver si podemos sacarlo también", prosiguió Oscar Ramírez, el compadre de Don Pedro, momentos antes de acampar para localizar al animal.



"Lo vimos por allá abajo, estaba como a unos 50 metros, pero se apreciaba que era mucho más grande que el otro, nosotros venimos a pescar los fines de semana y esta noche nos vamos a quedar para ver si podemos atraparlo", comentó Don Pedro.



La zona en donde estos tres pescadores tiran sus artes de pesca, es un área lejos de la población, en donde solo existe el ruido de las aves, un lugar idóneo para que los animales vivan tranquilos.



Al término del recorrido, Don Pedro comenta con humor la falta de atenciones de parte del gobierno local por su aportación para la fundación del zoológico.



"Pues si, yo lo saqué, pero no he ido a ese zoológico, no he tenido ni una visita por parte de ninguna autoridades, nadie me ha invitado a ver al cocodrilo, y lo único que pedí es que de a perdido me regresaran mis anzuelos, pero ni eso hicieron", dijo.



Año con año miles de emigrantes indocumentados atraviesan la frontera de México para llegar a Estados Unidos, por diversos puntos de la línea que divide a ambos países de más de 3.000 km.



Algunos indocumentados optan por el desierto, donde un importante porcentaje muere víctima de la deshidratación, picaduras de animales venenosos o asesinados por los propios traficantes de migrantes.



Otros prefieren aventurarse a cruzar a nado el río Bravo.



Muchos de ellos, meten sus ropas y pocas pertenencias en bolsas que inflan a soplos, algunos otros sencillamente desisten en su intento y se entregan a las autoridades migratorias al ver de cerca el peligro de llegar Estados Unidos por el desierto o por el río.



Es el caso de cuatro hondureños que este jueves pidieron ayuda a las autoridades en Monterrey, Nuevo León (norte de México), después de que el traficante de migrantes que los llevaría a Estados Unidos lo abandonó.



"No pudimos llegar porque la corriente del río Bravo era muy fuerte y nos regresamos", comentó a la AFP, José Aníbal Gutiérrez Manzanares.



"Salimos hace un mes y medio de Honduras de mosca (polizón) en tren, mi sueño era ir a Estados Unidos para ponerme a trabajar y mandarle dinero a mi esposa", añadió frustrado.



En 2007 México deportó a un total de 2.786 indocumentados, la mayoría de ellos centroamericanos.