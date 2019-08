China encara consecuencias de demoledor sismo

Los equipos de emergencia trabajaron el viernes para neutralizar 15 focos de radiación sepultadas entre los escombros causados por el poderoso sismo, anunció el gobierno, al mismo tiempo que prepara un plan de reconstrucción de tres años en esa zona central del país.



Mientras tanto, el Ministerio de Protección al Medio Ambiente dijo que los especialistas de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear intentan aislar 15 ''fuentes'' no especificadas de radiación.



Unos 50 focos potenciales de radiación fueron enterrados entre los escombros del sismo, dijo en Beijing a los periodistas el viceministro del Medio Ambiente Wu Xiaoqings. Mientras 35 focos han sido aislados, los restantes 15 permanecen enterrados bajo edificios derruidos y aunque han sido localizados, por ahora son inaccesibles, agregó.



Wu dijo que la radiación no se ha filtrado, aunque el número de focos no controlados es mucho mayor que el reportado por las dos agencias a principios de semana. China dijo que todas las instalaciones nucleares estaban intactas _ lo que repitió Wu _ y los especialistas extranjeros indicaron que esos focos seguramente procedían del material utilizado por hospitales y fábricas o centros de investigación.



La búsqueda de las fuentes de radiación y la evacuación de las poblaciones amenazadas por las crecidas ilustran la precaria situación 12 días después del sismo. El número confirmado de muertos volvió a aumentar el viernes a 55.740 y otras 24.960 personas continúan desaparecidas, dijo el Consejo de Estado, el gabinete chino.



El vicegobernador Li Chengyun dijo que la provincia se centrará en la reconstrucción de carreteras y ciudades en los próximos tres años. Además, Beijing ordenó a sus provincias y ciudades más ricas que adopten zonas arrasadas por el terremoto y que comiencen a despachar ayuda de inmediato, especialmente carpas y agua potable.