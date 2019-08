Lula visitará Colombia y Uribe saluda a Chávez

El presidente Alvaro Uribe anunció el viernes que su colega de brasileño Luiz Inacio Lula da Silva visitará Colombia el 20 de julio, mientras resaltó que su encuentro en la jornada con el mandatario venezolano Hugo Chávez fue amable y que hasta besó a una hija del dirigente.



Uribe indicó a los reporteros tras finalizar la cumbre de un día de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que invitó al presidente Lula a asistir a los actos por la conmemoración de la independencia de Colombia, ceremonia que esta vez se realizará en la ciudad de Leticia, en la región amazónica colombiana y en la frontera con Brasil.



El mandatario, que sostuvo un encuentro bilateral con Lula tras el almuerzo oficial de la cumbre, agregó que el día antes, el 19 de julio, se realizará en Bogotá un encuentro de empresarios colombianos y brasileños, un intento del gobierno de Uribe para atraer inversiones a su país.



Al ser consultado sobre cómo fue durante la sesión de trabajo de la cumbre su encuentro con Chávez, quien no asistió al almuerzo oficial, Uribe dijo que ''saludé hoy al presidente Chávez y a su hija y le di un beso a la niña y le dije 'tu generación tiene que vivir feliz, tu generación no puede heredar los 'rifirafes' (peleas) de nosotros, los mayores''. Se trata de María Gabriela Chávez, una de las hijas veinteañeras de Chávez que suele acompañarlo a algunas citas internacionales.



''La niñita del presidente Chávez tiene el derecho a vivir totalmente feliz, a estar rodeada de cariño y no tiene que heredar problemas que a la generación del presidente Chávez y a mí nos ha tocado vivir'', agregó Uribe, quien suele usar diminutivos en sus declaraciones.