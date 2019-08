El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

23 Mayo 2008 |

7:05 p.m. |

END

410 misiles explotan en Rusia

MOSCÚ / AFP

Más de 400 misiles aire-aire estallaron ayer viernes en el incendio de un arsenal en un aeródromo militar a 200 kilómetros de San Petersburgo, en el noroeste de Rusia, sin causar víctimas, informó la agencia rusa Ria-Novosti citando fuentes militares.



“Según datos preliminares, había 410 misiles en el arsenal y todos explotaron”, indicó esta fuente. La Fuerza Aérea rusa anunció poco antes que el depósito de municiones de un aeródromo había quedado destruido por las llamas. El incendio quedó controlado en media hora sin que haya constancia de víctimas, según las autoridades militares, que no han determinado las causas del siniestro.



Acusan a policía de EU de “cazar” a guatemalteco para matarlo

WHITE PLAINS, NUEVA YORK / AP

Un ex policía estadounidense fue acusado ayer viernes de “ir a la caza’’ de un inmigrante guatemalteco para matarlo. George Bubaris, quien era policía de la localidad de Mount Kisco, un poblado a 64 kilómetros (40 millas) al norte de Nueva York, está acusado de matar a René Pérez, un guatemalteco de 42 años que solía embriagarse y llamar a la línea de emergencias policial sin motivo.



Ayer, viernes, comenzó el juicio de Bubaris, quien según el expediente acudió a una llamada telefónica de Pérez herido desde una lavandería, y en vez de llevarlo a un hospital lo llevó a una localidad remota, le cayó a golpes y lo dejó. El caso ha centrado la atención sobre las tensas relaciones entre los policías y los inmigrantes indocumentados, en momentos en que el gobierno central debate la posibilidad de concederle a los departamentos de Policía locales las facultades de deportación.



Perú busca solucionar diferencias con Bolivia y Ecuador

LIMA / AP

Perú espera encontrar un acuerdo “al más alto nivel político’’ con Bolivia y Ecuador para reformar ciertas normas andinas que le impiden implementar el Tratado de Libre Comercio que firmó con Estados Unidos, dijo ayer viernes el canciller José Antonio García Belaunde. García dijo que el diálogo “técnico’’ en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que integra además Colombia, ya se agotó y ahora sólo le queda a Perú encontrar una “fórmula de acuerdo’’ a nivel político.



El canciller se refería a la oposición que el martes expresó Bolivia y Ecuador en una reunión de viceministros andinos de Comercio en Lima, cuando bloquearon un pedido peruano para que se reforme una norma andina sobre propiedad intelectual.



Brasil sin apoyo de Colombia para consejo de defensa

BRASILIA / AP

El ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, afirmó que obtuvo el apoyo de todos los países de la región para conformar un consejo sudamericano de defensa, con la excepción de Colombia, que mantiene reservas frente a la iniciativa. “De los once países que yo visité, todos apoyaron, sólo Colombia tenía algunas reservas’’, declaró Jobim el viernes antes de participar en la cumbre de jefes de estado para la constitución de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). “Yo espero que el presidente (colombiano Álvaro) Uribe pueda rever su posición’’, expresó. El ministro dijo que esperaba lograr respaldo político a la conformación del consejo y no precisó cuáles eran las objeciones colombianas al consejo.



Hugo Chávez apoyará a fuerza naval boliviana

LA PAZ / AP

El gobierno de Venezuela otorgará asesoramiento para la escuela naval de Bolivia en el marco de la ampliación de su cooperación militar a este país, informó ayer viernes la Agencia Boliviana de Información (ABI).



El memorando de entendimiento fue suscrito el jueves por los presidentes Hugo Chávez y Evo Morales durante la visita del mandatario boliviano a Caracas, dijo la agencia gubernamental. El ministro de Defensa, Walker San Miguel, se encontraba ayer viernes en Caracas y a su retorno, hoy sábado, explicará detalles del convenio, dijo a la AP su portavoz, Teófilo Medina.



Intenso temporal hace olvidar sequía en Chile

SANTIAGO DE CHILE / AP

Un intenso temporal de viento y lluvia que ha afectado el centro del país esta semana ha dejado miles de damnificados, desbordes de ríos y cortes de camino, según los informes oficiales.



En esta capital de seis millones de habitantes, vastos sectores se encuentran desde el jueves sin suministro de agua potable por problemas en una planta de la empresa de capitales españoles que abastece la ciudad. El Subsecretario del Interior, Felipe Harboe, informó ayer viernes que el número de damnificados alcanza a los 14,000 y que muchos evacuados han sido instalados en albergues.



Opositores y partidarios enfrentados por visita de Evo Morales

LA PAZ / AP

Líderes cívicos opositores de Sucre anticiparon ayer viernes que impedirán la visita del presidente Evo Morales el fin de semana, mientras seguidores del gobierno alistan una concentración en favor del mandatario, en medio de una fuerte pugna política. “No permitiremos la entrada del presidente Morales porque él no se ha portado bien con este pueblo... no garantizamos su seguridad, nosotros queremos festejar nuestro aniversario tranquilamente’’, declaró el dirigente cívico de Sucre, John Cava. El departamento de Chuquisaca, cuya capital es Sucre, 410 kilómetros al sur, celebrará su aniversario 198 el domingo y Morales anunció su presencia en esa ciudad aunque no participará de los actos oficiales.