ONU: Pierde impulso el diálogo contra el calentamiento global

El mundo está perdiendo la velocidad adquirida en la batalla contra el calentamiento global, advirtió el sábado el director de la ONU para el problema, que instó a las naciones más adineradas del planeta a que reaviven sus esfuerzos definiendo metas claras para reducir los gases de efecto invernadero (GEI).



Los ministros de ambiente de las naciones más ricas del mundo escucharon la solicitud durante la inauguración de la reunión de ministros del Ambiente del Grupo de los Ocho (G8) en Kobe, Japón, que durará tres días.



En momentos en que crece la evidencia de que las crecientes temperaturas mundiales han estado teniendo consecuencias negativas para La Tierra a una velocidad más rápida que la prevista, las autoridades del G8 y representantes de otros países, incluso China, y varias organizaciones, buscarán sentar los cimientos para la próxima cumbre del G8 en el norte de Japón, en julio.



Yvo de Boer, director de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, dijo a The Associated Press que está preocupado por la desaceleración de las conversaciones internacionales para tratar de forjar un pacto contra el calentamiento global para diciembre de 2009 y coronar con éxito el Protocolo de Kyoto, cuya primera fase termina en 2012.



''Buena parte del entusiasmo y ambición que vimos en Bali con el lanzamiento de las negociaciones no parece estar presente'', dijo, refiriéndose a una reunión en la isla indonesia en diciembre, cuando unos 190 países acordaron un calendario para las conversaciones hacia un nuevo pacto climático.



De Boer citó como señales preocupantes un plan climático estadounidense anunciado recientemente que permitiría un aumento en las emisiones de GEI, los indicios de Canadá de que no cumplirá con sus obligaciones bajo el acuerdo de Kyoto, y el escepticismo de la industria europea sobre la meta de la UE de reducir las emisiones para 2020, en 20% por debajo de los niveles de 1990.



Para tratar de revitalizar las conversaciones, los países del G8 _ Estados Unidos, Japón, Rusia, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y Canadá _ necesitan decidir metas intermedias para reducir las emisiones de gases de carbono para 2020, comprometerse más claramente en ayudar a las naciones más pobres a enfrentar el cambio climático, y formar un diálogo con países en desarrollo como China, a fin de que se acerquen a las conversaciones, dijo.