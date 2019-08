Fuerte temblor sacude a Colombia

Un sismo de 5,5 grados de magnitud sacudió la zona central de Colombia sin informes de daños o víctimas, cusando pánico entre los capitalinos que salieron a las calles en medio de sollozos.



El movimiento se registró a las 14.20 y durante la hora siguiente se registraron 15 réplicas, informó el Instituto Colombiano de Geología y Mineralogía.



El ministro del Interior, Carlos Holguín, informó que el epicentro fue en la localidad de El Calvario, a unos 50 kilómetros al sureste de Bogotá con una profundidad de 3,9 kilómetros.



Las primeras informaciones en las emisoras no reportan de inmediato daños en edificaciones ni personas afectadas.



Luz Amanda Pulido, directora de la oficina presidencial de atención y prevención de desastres, pidió a los colombianos no usar el teléfono sino lo estrictamente necesario para evitar un colapso en el sistema.



Aseguró que en un rápido rastreo de los organismos de socorro no se informaron daños graves.



El cuerpo de bomberos de Bogotá señaló cortes de energía en diferentes zonas de Bogotá así como el desprendimiento de una parte de la fachada de un edicio en la capital sin causar víctimas.



También se presentaron algunos accidentes viales debido a la ansiedad de los conductores, dijo bomberos.



Un reporte radial desde Cali, ciudad al suroeste del país reportó una avalancha del río Pance, cerca a esta capital. Se desconocen los daños ocasionados.



En los departamentos de Meta, Casanare y Vichada al este y sureste del país, el ejército a través de sus diferentes bases no informaron de daños en esas zonas.



El Instituto Colombiano de Geología y Mineralogía, aseguró en un comunicado que el sismo se sintió en los departamento de Caldas, Tolima, Boyacá, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Quindío y Antioquia.



Jorge Díaz de la Defensa Civil del departamento del Meta, en dereclaciones a la emisora Caracol dijo que helicópteros de la Fuerza Aéra Colombiana sobrevolarán un área entre Bogotá y Villavicencio donde se dijo que había unas 10 viviendas afectadas por el sismo en la localidad de Puentequetame.



El comandante de la policía del Meta, informó que un pedazo de montaña en la misma carretera se desprendio o bloquieó la vía, sin que se presentaran víctimas.