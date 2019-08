Canciller venezolano: ministro colombiano de defensa miente

El canciller Nicolás Maduro dijo el sábado que el ministro de defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, ''miente'' sobre los resultados de la reunión de comisiones técnicas colombo-venezolanas para esclarecer si hubo o no invasión de una comisión militar colombiana en suelo venezolano hace una semana.



Aunque Maduro no especifica en qué miente Santos, dijo que el gobierno venezolano fue ''sorprendido'' el viernes por el comunicado ''provocador'', del ministro Santos ''en donde él vuelve a mentir''.



El documento del gobierno colombiano explica que dos comisiones militares se reunieron en un punto del río Arauca, a unos 300 kilómetros al suroeste de Caracas, para esclarecer el lugar de la supuesta incursión de la milicia colombiana el pasado sábado.



''Los dos comandantes militares, (Colombia y Venezuela) se reunieron en el sitio, que para el militar venezolano era territorio de su país. Sin embargo, cuando ingresaron los datos de las coordenadas en un equipo especializado, se determinó que el territorio era suelo colombiano. Además, se le explicó al oficial venezolano que la frontera natural entre los dos países está determinada por el río Arauca''; declara el texto colombiano difundido el viernes.



Maduro asegura que de tal reunión existe un acta que ''desmiente'' a Santos.



''Santos odia a Venezuela... quiere llevar a Colombia a un enfrentamiento bélico con nuestro país'', por eso el gobierno venezolano ha hecho ''caso omiso de ese comunicado'', dijo el canciller venezolano.



El sábado anterior, cuando supuestamente ocurrió el incidente, la cancillería de Venezuela divulgó una nota de protesta presentada al gobierno colombiano por ''la incursión ilegal de tropas del ejército colombiano en territorio venezolano, ocurrida el día 16 de mayo en el sector Los Bancos, del municipio Páez del estado Apure'', región fronteriza.



De acuerdo con Venezuela, ese día interceptaron a una patrulla de 60 miembros del ejército colombiano al mando de un subteniente, que había penetrado unos 800 metros ''dentro del territorio venezolano''.



Tras la identificación de la patrulla, fue obligada a abandonar ''inmediatamente'' el territorio venezolano, según la nota divulgada por la cancillería venezolana, que calificó el incidente como una ''provocación''.



En marzo pasado se tensaron las relaciones entre ambos gobiernos por el ataque de militares colombianos a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, en el que murió Raúl Reyes, segundo al mando en el grupo guerrillero.



En esa oportunidad el impasse fue superado, por lo menos diplomáticamente, gracias a la mediación de varios gobernantes latinoamericanos en la Cumbre de Río en República Dominicana.



Nicolás Maduro concluyó sus comentarios alegando que su gobierno no caerá en las ''provocaciones'' de Santos y ''continuará el trabajo técnico en distintos puntos de la frontera'', en la búsqueda de la cooperación entre ambas naciones.