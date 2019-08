El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

Tornados desgarran el norte de Oklahoma en EU

WASHINTON /AFP

Fuertes tormentas surcaron el norte del estado de Oklahoma este sábado, generando numerosos tornados que causaron daños a estructuras y lanzaron escombros a kilómetros de distancia, informaron medios estadounidenses.



El Servicio Nacional Meteorológico advirtió que las tormentas dejarán caer “unos pocos tornados cerca del límite de un desagüe donde los cortes de viento son muy favorables para la rotación. Otras severas tormentas aisladas son posibles aún más lejos en dirección sur a través de Oklahoma esta tarde y noche”.



Detenido ex vicepresidente de República Democrática del Congo

LA HAYA /AFP

El ex vicepresidente de la República Democrática del Congo (RDC), Jean-Pierre Bemba, fue detenido este sábado por la noche en los alrededores de Bruselas a petición del Tribunal Penal Internacional (TPI), dijo a la AFP una fuente de la Fiscalía.



“Jean-Pierre Bemba ha sido detenido sobre las 22H00 (locales) en la periferia de Bruselas. Será presentado en los próximos días a un juez belga. Esperamos que las autoridades belgas lo entreguen al Tribunal Penal Internacional en las próximas semanas”, declaró a la AFP la consejera del fiscal del TPI, Béatrice Le Fraper.



Tres muertos y tres heridos por caída de helicóptero en California

LOS ÁNGELES /AFP

Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas al estrellarse un helicóptero de turismo en una isla del sur de California, donde premia el mal tiempo con lluvia y neblina, informó este sábado una fuente del condado.



El accidente ocurrió este sábado en la mañana “cerca de (la localidad) de Two Harbors, dejando tres muertos y tres heridos”, explicó a la AFP la portavoz del Departamento de Bomberos del condado, Melanie Flores.



Libia quiere formalizar relaciones con Ecuador

QUITO /AFP

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, indicó este sábado que Libia quiere formalizar las relaciones con Quito para impulsar los vínculos diplomáticos y comerciales.



Correa señaló que el gobierno libio “quiere establecer relaciones diplomáticas con Ecuador, y nuestra política es tener relaciones diplomáticas con todos los países del mundo y relaciones comerciales”.



Birmanos afectados por Nargis votan en referéndum

RANGUN /AFP

Las zonas más castigadas por el ciclón Nargis que no votaron en el referéndum constitucional organizado el diez de mayo por la junta militar birmana, podían hacerlo este sábado, un día antes de la conferencia internacional de donantes en Rangún, que pedirá 11,000 millones de dólares.



Los colegios electorales abrieron a las 06H00 locales (23H30 GMT del viernes) y debían cerrar a las 16H00 en siete circunscripciones del delta del Irrawaddy (sudoeste), y en otras 40 de Rangún, duramente golpeadas por el ciclón Nargis, el dos y tres de mayo, que causó 133,600 muertos y desaparecidos, y 2.4 millones de damnificados.



Encuentran más fosas comunes en república del Congo

KINSHASA /AFP

Cuatro fosas comunes han sido descubiertas este sábado en Maboya, pueblo del este de la República Democrática del Congo (RDC, ex Zaire), donde el viernes fueron halladas tres fosas comunes con huesos de un centenar de personas, anunció la Misión de la ONU en la RDC (Monuc).



“Una misión de la Monuc (...) descubrió este sábado cuatro fosas más, lo que lleva a siete las fosas comunes descubiertas en 24 horas en Maboya”, un pueblo de Kivu del Norte ubicado a 200 km al norte de la capital provincial, Goma, indicó a la AFP Kemal Saíki, portavoz de la Monuc.



25 mil desplazados por violencia xenófoba en Sudáfrica

JOHANESBURGO /AFP

Más de 25,000 inmigrantes han huido de la ola de violencia xenófoba en las barriadas marginales de Sudáfrica, calificada este sábado de “humillación” por el presidente Thabo Mbeki, y se hacinan en centros de acogida provisionales en muy malas condiciones.



“La Cruz Roja ayuda actualmente a más de 25,000 desplazados, distribuidos en 21 centros, principalmente en Johannesburgo”, la capital económica, donde los ataques a los inmigrantes estallaron el 11 de mayo, afirmó a la AFP Françoise Le Goff, Directora de la entidad para África austral.



Irak anuncia desmantelamiento de red Al Qaida en Mosul

BAGDAD /AFP

El gobierno iraquí afirmó este sábado que “alcanzó sus objetivos” y “desmanteló” la red Al Qaida en la región de Mosul (norte), donde llevó adelante un amplio operativo desde el 14 de mayo contra la organización islamista radical.



“La operación ‘Madre de dos primaveras’ permitió desmantelar y debilitar a la red Al Qaida en la provincia de Nínive”, declaró a la AFP el portavoz del Ministerio del Interior, Abdel Karim Jalaf.



Ban Ki-Moon se reúne con primer ministro chino

Pekín /AFP

El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, acudió este sábado en el suroeste de China al epicentro del sismo del 12 mayo, donde encontró al primer ministro Wen Jiabao, anunció la agencia oficial China Nueva.



Llegado el sábado por la mañana a Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan, procedente de Bangkok, Ban Ki-Moon viajó inmediatamente en helicóptero a Yingxiu, epicentro del sismo, precisó la agencia estatal china.