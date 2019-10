Álvaro Colom proclamado presidente de Guatemala

El socialdemócrata Álvaro Colom se proclamó presidente electo tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Guatemala, mientras que su rival, el ex general Otto Pérez Molina, aceptó la derrota y anunció una oposición constructiva.



Escrutados el 97,05 por ciento de los votos, Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), obtuvo el 52,77 por ciento, y Pérez Molina, del derechista Partido Patriota (PP), el 47,23.



Colom dijo en sus primeras declaraciones que se sentía satisfecho por el apoyo de la ciudadanía y que la población había dado un "no" a "la trágica historia del pasado en Guatemala", en referencia a su oponente.



El presidente electo comentó que varios jefes de Estado, entre ellos Daniel Ortega, de Nicaragua, y Martín Torrijos de Panamá, así como Oscar Berger, a quien sucederá en el cargo el próximo 14 de enero, ya le habían llamado para felicitarle por la victoria.



Anunció que desde mañana comenzará a trabajar por la unidad nacional y la conciliación de Guatemala y que dejará de lado los intereses de su partido para asumir el de "todos los guatemaltecos".



Colom se ha convertido en el presidente electo más votado de la nueva era democrática que se inició en Guatemala en 1986 luego de varias décadas de regímenes militares que se sucedieron en el poder mediante fraudes y golpes de Estado.



Según los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato de la UNE superó el 1,4 millones de votos en la segunda ronda electoral, por arriba del 1,23 millones que había conseguido Berger en los comicios de 2003.



Además se convertirá en el primer gobernante socialdemócrata que tendrá Guatemala en toda su historia reciente, ya que desde 1954 cuando fue derrocado el coronel progresista Jacobo Arbenz Guzman, el país fue gobernado durante 30 años consecutivos por dictaduras militares, y luego, de 1986 a la fecha, por gobiernos de derecha.



Por su parte, Pérez Molina, tras conocer los resultados de la votación, aceptó la victoria de Colom y dijo que se convertirá en líder de una oposición constructiva.



"Estamos respetando los resultados como lo dijimos", pero "nos sentimos orgullos de ese apoyo que recibimos" de más de 1,2 millones de guatemaltecos y "hay Partido Patriota para rato", subrayó.



"Hoy perdimos una batalla, pero no perdimos la guerra contra la corrupción, la violencia, la inseguridad, la impunidad y la pobreza. Esa guerra sigue vigente en el país", dijo en rueda de prensa.



Pérez Molina felicitó al socialdemócrata y anotó que "le deseamos que haga un buen trabajo", pero le advirtió que "vamos a velar porque así lo haga (...) como líder de la oposición estaremos pendientes de ello".



Según el militar retirado, en apenas seis años su partido, "ha salido fortalecido de este proceso y con la mejor intención de ayudar a construir la Guatemala que todos queremos".



"Vamos a estar en la oposición constructiva, vamos a apoyar en todo lo correcto para Guatemala, para que transite por la seguridad, el desarrollo y la paz, pero también seremos críticos de las cosas que se hagan mal desde el ejecutivo", manifestó.



El presidente del TSE, Oscar Bolaños, aseguró en la única rueda de prensa en la que se dieron a conocer los resultados, que el proceso fue normal, con apego a la ley y confianza en la democracia.



"No ha existido ningún incidente en toda la república. La jornada de hoy ha sido una fiesta cívica", expresó el magistrado, al subrayar que la votación "consagra la democracia" y que el TSE garantizará siempre la voluntad del pueblo.



El abstencionismo que se vaticinaba dada la poca afluencia en las urnas, al final fue superado y según el escrutinio, un 63 por ciento de los 5.990.029 empadronados, emitió el sufragio. Sólo un 1,77 por ciento de los electores dejaron su voto en blanco, y el 3,50 por ciento lo anularon.