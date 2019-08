G8 limitaría emisión de gas invernadero para el 2050

Los ministros del ambiente de las ocho principales naciones industrializadas se acercaron el domingo a un acuerdo para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) a mediados de siglo, pero no llegaron a abordar la tarea más difícil de sentar un objetivo a mediano plazo para 2020, dijeron los delegados.



Los ministros ambientales del Grupo de los 8 y de naciones observadores sesionaron por segundo día con el objeto de sentar las bases de acción contra el cambio climático durante la cumbre del G8 que se realizará en el norte del Japón en julio. Los ministros tenían previsto emitir una declaración conjunta el lunes.



Las conversaciones sobre cambio climático dominaron la cita realizada en Kobe entre las naciones europeas y desarrolladas, que instaron a Estados Unidos y Japón a que asuman compromisos consecuentes con el objetivo de reducir las emisiones de GEI entre las naciones en un 25% al 40% hasta 2020.



Se prevé que el G8, integrado por Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Francia, Italia y Rusia, respaldará una meta a largo plazo para reducir un 50% de las emisiones para 2050, aunque el objetivo debe ser calificado de una ''aspiración'' en vez de que tenga carácter de obligatoriedad, destacó Jos Delbeke, jefe de la delegación de la Comisión Europea.



La Unión Europea se ha comprometido a reducir las emisiones en 20% para 2020, y ha ofrecido aumentar el objetivo al 30% si otras naciones firman el acuerdo.



Estados Unidos, sin embargo, no se ha comprometido a fijar un objetivo a mediano plazo, exigiendo que el compromiso sea asumido primero por importantes naciones en desarrollo, como es el caso de China.



Asimismo, Japón también ha instado a aplicar reducciones a partir de la próximas dos décadas, pero no ha fijado un objetivo a mediano plazo.



Las Naciones Unidas encabezan las conversaciones iniciadas en diciembre para completar el nuevo pacto sobre cambio climático para fines de 2009 que reemplace al Protocolo de Kyoto, cuya primera etapa expira en 2012.