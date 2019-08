Fidel Castro: Obama es más de lo mismo para Cuba

El ex presidente Fidel Castro criticó el discurso del candidato demócrata estadounidense Barak Obama, quien justificó las leyes del embargo contra Cuba. El convaleciente líder cubano aseguró que será más de lo mismo para la isla.



En el marco de su carrera por el puesto demócrata para competir por la Casa Blanca, Obama se reunió con cubanos exiliados el 23 de mayo a quienes aseguró que ablandará las sanciones, pero mantendrá su esencia.



''Obama en su discurso atribuye a la Revolución cubana un carácter antidemocrático y carente de respeto a la libertad y derechos humanos. Exactamente el argumento que, casi sin excepción, utilizaron las administraciones de Estados Unidos para justificar sus crímenes contra nuestra patria'', dijo Castro en una de sus habituales columnas de opinión.



''El bloqueo mismo, por si solo, es genocida'', agregó el líder de la revolución, de 81 años de edad, y quien delegó el poder en julio del 2006. En febrero pasado y tras realizar comicios la Asamblea del Poder Popular (Parlamento) eligió a Raúl Castro, hermano menor del ex mandatario como nuevo gobernante.



Obama aseguró que es favorable a permitir las visitas de cubanoamericanos a sus familiares en la isla y el envío de remesas.



''El discurso de Obama se puede traducir en una fórmula de hambre para la nación, las remesas como las limosnas y las visitas a Cuba en propaganda para el consumismo y el modo de vida insostenible que sustenta'', comentó el ex mandatario.



En su artículo de página completa titulado ''la política cínica del imperio'', Castro hace el recuento de alguna de las personas mencionadas en el discurso de Obama, entre ellos José Hernández, director de Fundación Nacional Cubano-Americana sede de la comparecencia de Obama.



Hernández, recordó el líder revolucionario, fue el propietario de un fusil automático con el cual se esperaba matar a Castro durante una reunión en la isla venezolana de Margarita, Venezuela.



A lo largo de su columna, Castro se concentró además en hacerle 10 preguntas al candidato Obama, entre ellas si le parece honorable una ley como la de Ajuste Cubano, que entrega residencias a los isleños cualquiera sea la vía que lleguen a Estados Unidos, pero maltrata y expulsa a mexicanos, hondureños o haitianos.