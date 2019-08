Centenar de ex agentes de Pinochet encausados por matanza

Casi un centenar de ex agentes de la temida policía secreta de Augusto Pinochet fueron encausados el lunes por un juez que los responsabiliza de la muerte y desaparición de 42 detenidos entre 1974 y 1975, en el mayor golpe judicial al desaparecido servicio represivo.



Tras varios años de investigación el juez Víctor Montiglio, que alcanzó a procesar al desaparecido ex dictador por el caso conocido como ''Operación Colombo'', ordenó el lunes la notificación del procesamiento a 98 ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), incluso su jefe el encarcelado general Manuel Contreras. Una corte le levantó posteriormente el procesamiento a Pinochet.



El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, dijo a periodistas que se trató de una operación ''especialmente siniestra no sólo porque significó un asesinato de numerosos opositores al régimen militar, sino que, además, de acciones de encubrimiento bastante repugnantes''



La Dina llevó a cabo en julio de 1975 la denominada Operación Colombo para encubrir la desaparición de 119 detenidos --19 mujeres y 100 hombres, la mayoría militantes del radicalizado Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).



En esa época, la Dina atribuyó las muertes a ajusticiamientos entre los propios opositores. Mediante publicaciones en dos desconocidos periódicos de Argentina y Brasil y en matutinos chilenos afines, la DINA divulgó las muertes de las 119 personas y afirmó que fueron ajusticiadas por disputas internas entre opositores, cuando se encontraban en el exterior. Sólo un puñado de los cadáveres han sido encontrados.



Los asesinatos de los detenidos en distintos lugares del país y de algunos en el exterior habría sido parte de la llamada ''Operación Cóndor'', de colaboración entre los servicios secretos de las dictaduras del cono sur en la época.



La investigación ordenada por el juez Montiglio determinó la responsabilidad en la matanza de la cúpula de la Dina y de un total de 98 ex agentes, de los cuales 44 eran miembros del ejército y el resto de la policía y de otras fuerzas castrenses.



Además del general Contreras, quien cumple condenas por al menos 75 años de prisión, fueron encausados otros ya encarcelados ex jefes de la Dina, como los brigadieres generales Pedro Espinoza y Miguel Krasnoff y el coronel Marcelo Moren Brito.



Ellos fueron los primeros en ser notificados de la resolución en el penal especial para militares donde cumplen condenas, mientras que entre el martes y miércoles será informado el resto de los encausados.



El ministro Maldonado agregó que los procesados militares serán confinados en penales especiales, mientras que los civiles irán a cárceles comunes.



Durante los 16 años y medio del régimen de Pinochet, casi 3.000 personas fueron detenidas, enviadas a cárceles clandestinas, torturadas y ejecutadas. De esa cifra, 1.200 aún figuran como detenidos desaparecidos.



Pinochet, quien murió en diciembre de 2006 solo fue procesado pero no condenado por los excesos cometidos durante su régimen y por enriquecimiento ilícito.



El abogado Boris Paredes, del programa de derechos humanos del gobierno, dijo que en la causa también deberían ser sometidos a proceso los periodistas que se prestaron para informar del montaje de la Dina, porque a su juicio tuvieron una ''participación importante'' en la operación de encubrimiento.



Por su parte, el abogado Hiram Villagra, defensor de los familiares de las víctimas, dijo que ''hubo todo un montaje periodístico que hoy día se desarma''. Y que se perseguirá la responsabilidad de los civiles involucrados en ese montaje.