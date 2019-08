Incógnitas por impacto de muerte de "Tirofijo"

La muerte del legendario fundador de las FARC Manuel Marulanda, conocido como ''Tirofijo'', abrió el lunes interrogantes sobre el futuro de la guerrilla más antigua de la región.



Pocos se atreven a anticipar qué cambios o giros podrían producirse dentro del grupo insurgente, tras confirmarse el fin de semana que Pedro Antonio Marín, de 78 años, alias Manuel Marulanda o ''Tirofijo'', murió el 26 de marzo de un infarto en las selvas colombianas.



Analistas consultados destacaron que la propia comunicación de las FARC al confirmar el deceso del líder rebelde mantuvo el mismo lenguaje de ''lucha revolucionaria'', que ha caracterizado a esas guerrillas desde su creación en 1964.



''La confrontación ni da respiro y la lucha prosigue... Nuestras propuestas alrededor de los acuerdos humanitarios y las salidas políticas continúan vigentes tal cual lo hemos reiterado en múltiples ocasiones'', dijo la nota de las FARC divulgada en internet.



Su propia naturaleza de guerrilla clandestina y hermetismo ''hace muy difícil prever (sus futuras acciones); es como una adivinanza'', dijo en entrevista telefónica Carlos Lozano, director del semanario Voz, del Partido Comunista Colombiano y quien entrevistó a Marulanda en varias ocasiones en los años 90.



''Todos podemos especular, pero hay que esperar a ver qué sucede y por su último comunicado no veo nada nuevo en su discurso'', añadió.



Lozano, sin embargo, dijo que de lo que estaría más seguro es de descartar que la muerte de Marulanda signifique que esa guerrilla se desmovilice, entregando sus armas, o se siente en una mesa de negociación de paz a corto plazo, incluso, si mueren otros miembros de la jefatura rebelde o se entreguen a las autoridades rangos medios y bajos, como ha sucedido en los últimos meses.



Las expectativas de algún cambio en la acción rebelde, explicó Lozano, obedecen a que el sucesor designado de Marulanda es Alfonso Cano, quien era ya miembro del secretariado o la directiva de siete comandantes de las FARC.



Cano, de unos 50 años y quien estudió antropología y fue negociador rebelde en la década de los 90, es visto como un ''político'' más que un ''militar'', señaló. ''Se espera que entienda que el mundo cambió... que no existe la más mínima posibilidad de un triunfo militar'' de los rebeldes para tomarse el gobierno y ''el daño que les hace mantener a secuestrados, esa situación no da más''.



Adam Isacson, quien ha estudiado por más de una década el conflicto interno colombiano en el Centro para Política Internacional, con sede en Washington, dijo en un boletín en internet que aunque ''la bola de cristal luce nebulosa, tres escenarios parecen probables'' para las FARC tras la muerte de Tirofijo.



Refirió que esos escenarios serían la desintegración, una mayor cohesión o una fragmentación parcial, aunque el experto atribuye mayor peso al último.



Isacson estima que puede producirse una lucha interna de poderes dentro de las FARC entre las alas política y la militar, que fue la que en los años 90 consiguió las mayores victorias sobre el ejército colombiano.



El gobierno, por su parte, ratificó el lunes su postura: si se desmovilizan, tienen abierta la puerta de la paz, sino serán perseguidos y ''reducidos''.



Si Cano ''quiere está abierta la puerta de la paz'', dijo el ministro del Interior, Carlos Holguín, en declaraciones divulgadas por la televisora RCN.



Ya desde fines del 2007 y en acuerdo con Francia, el gobierno ha ofrecido otorgar libertad condicional a rebeldes que se entreguen e incluso que puedan salir del país rumbo a París.



Francia tiene interés en el proceso porque entre unos 40 secuestrados en poder de los rebeldes está la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt, retenida desde febrero del 2002.