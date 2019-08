Inician juicio a Menéndez, feroz ex comandante de dictadura argentina

El general retirado Luciano Benjamín Menéndez, uno de los más temibles ex comandantes de la dictadura argentina (1976-83), será juzgado a partir del martes por crímenes en el campo de concentración "La Perla" y otros centros de exterminio de la provincia de Córdoba (centro).



Menéndez, alias "Cachorro" o "La Hiena de La Perla", que cumplirá 81 años durante las audiencias, estará sentado en el banquillo junto a otros siete uniformados, en una causa por homicidios, privación ilegítima de la libertad y tormentos de cuatro personas.



El militar deberá presentarse el martes ante un tribunal de Córdoba, capital hómonima a 700 km al norte de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria, beneficiado por tener más de 70 años.



Entre 1975 y 1979, Menéndez fue jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, con juridiccción en una decena de provincias del centro y noroeste del país, una de las regiones donde recrudeció el terrorismo de Estado, por lo que tiene abiertas centenares de causas por violaciones a los derechos humanos.



Está también encausado por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur en los años 70.



La ferocidad del ex jerarca de la dictadura quedó inmortalizada por un reportero gráfico en 1984, que lo retrató en posición de combate, con ropa de calle y empuñando un cuchillo de paracaidista, a punto de agredir a manifestantes en las puertas de un canal de televisión.



En 1988 había sido encausado por 47 casos de homicidio, 76 de tormentos, cuatro de ellos seguidos de muerte y cuatro sustracciones de menores, pero fue beneficiado en 1990 por un indulto del ex presidente Carlos Menem (1989-99).



Menéndez fue imputado en 1994 por la justicia de Roma por la desaparición de ciudadanos italianos en Argentina y acusado de genocidio por la justicia española.



En este juicio, los acusados deberán responder por el secuestro en noviembre de 1977 de los militantes políticos Humberto Brandalisis, Carlos Lajas, Raúl Cardozo e Ilda Flora Palacios.



Los cuatro fueron vistos en "La Perla" pero luego asesinados a sangre fría el 15 de diciembre de 1977, en un intento de los militares de simular un enfrentamiento, según testimonios de sobrevivientes.



"La Perla", al oeste de Córdoba, fue uno de los mayores centros clandestinos, donde fueron torturados y desaparecidos al menos 2.500 adversarios políticos del régimen dictatorial y donde funciona ahora un Museo de la Memoria.



Brandalisis, Lajas y Cardozo siguen desaparecidos mientras que el cuerpo de Palacios pudo ser identificado en una fosa común y entregado en 2004 a sus hijas Soledad y Valeria, querellantes en la causa.



Según el libro "Nunca Más", que recopiló testimonios y fue la base del histórico juicio a las Juntas Militares en 1985, Menéndez supervisó personalmente torturas y fusilamientos de presos políticos.



Además de Menéndez, serán juzgados el coronel retirado y jefe de Inteligencia del Ejército en Córdoba, Hermes Oscar Rodríguez (75 años) y el capitán retirado Jorge Exequiel Acosta (62), el jefe de operaciones de "La Perla".



Otros militares juzgados serán los suboficiales retirados Carlos Vega (79), Carlos Alberto Díaz, (62) y Oreste Padován (60).



En el banquillo estarán también Luis Alberto Manzanelli (69), a quien sus pares consideraban "el mejor torturador" de "La Perla", según sobrevivientes, y el agente civil de inteligencia del Ejército Ricardo Lardone (64).